«Остеопороз может привести к инвалидности». Поговорили с врачом о еще одной эпидемии 21-го века

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Остеопороз — практически незаметная, но очень коварная болезнь, которая обычно настигает человека в зрелом возрасте. Мы поговорили с врачом о том, как вовремя ее распознать, кто находится в группе риска и чем чреваты травмы при такой патологии. На наши вопросы ответил Александр Бритько, ассистент кафедры травматологии Гродненского медуниверситета, врач травматолог-ортопед первой категории медицинского центра «Ортомед».

Что такое остеопороз? В медицине под термином «остеопороз» понимают снижение минеральной плотности кости в результате нарушения обмена веществ в ней. Это ведет к тому, что кость становится хрупкой и может сломаться даже от незначительного по силе внешнего воздействия. Наш эксперт считает, что остеопороз — это еще одна эпидемия 21-го века, которая связана с успехами медицины и увеличением продолжительности жизни людей.

Каковы симптомы болезни? Поскольку костная масса снижается постепенно на протяжении многих лет, клиническая картина заболевания развивается медленно. Пациента начинают беспокоить нелокализованная боль, ломота в конечностях, спине, общая слабость, повышенная утомляемость, необходимость многократного отдыха в течение дня в положении лежа. Обычно при незначительной физической нагрузке или длительном пребывании в одном положении эти симптомы усиливаются. Однако в ортопедической практике, к сожалению, врачи чаще всего сталкиваются с пациентами, которые уже получили переломы после незначительного воздействия. Наиболее частые из них — переломы тел позвонков или таза в результате падения на ягодицы со стула, кровати. Также нередки переломы нижней трети лучевой кости, шейки плеча, шейки бедренной кости. Александру запомнилась пациентка, которая получила перелом тел семи позвонков, когда передвигала с мужем холодильник.

Как врач выставляет диагноз? Есть люди, которые находятся в группе риска. Это женщины старше 40 лет (особенно в период постменопаузы), мужчины старше 50, которые сталкиваются с гормональными нарушениями. Остеопороз может возникнуть у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем, никотином, кофеином. Люди с эндокринными заболеваниями тоже подвержены этой патологии. Доктора таких пациентов с особым вниманием анализируют жалобы, выясняют их характер и причину возникновения. Если возникают хотя бы малейшие сомнения — отправляют пациентов на обследование. В диагностический минимум входят рентгенологические методы исследования, которые позволяют измерить костную плотность (рентгеновская компьютерная томография, остеоденситометрия). Если плотность снижена, выясняют причину возникновения остеопороза. Для этого нужно биохимическое исследование крови с определением уровней кальция, фосфора, витамина D, гормонов щитовидной и паращитовидных желез, анализом маркеров резорбции (разрушения) костной ткани. В некоторых случаях назначают УЗИ желез внутренней секреции.

Какие стадии у этого заболевания? Оно излечимо? Предвестником остеопороза является остеопения. Разница между ними в том, что при остеопении потеря костной массы не столь сильная, как при остеопорозе. Однако это состояние трудно уловить, так как большинство людей не обследовано. Если знать причины остеопороза и воздействовать на них, то правильно подобранное лечение позволит замедлить и даже обратить вспять потерю костной плотности. Благодаря совместным усилиям врача и пациента можно не допустить развития осложнений, иногда ведущих к инвалидности. При этом остеопороз нельзя назвать полностью излечимым заболеванием.

Как меняется жизнь после выставления диагноза «остеопороз»? Пациенты начинают чаще встречаться с доктором. Также они делают всё для профилактики падений: например, практикуют упражнения для улучшения координации. Для таких случаев подойдут различные виды гимнастики, йога. Главное правило жизни с остеопорозом — никогда не спешить. Именно спешка может привести к падению и опасным травмам.

Чем чреваты переломы и трещины при остеопорозе? Приведем в качестве примера перелом шейки бедренной кости, который практически никогда не срастается. При такой травме пациенту нужно эндопротезирование — замена целого сустава. Длительный постельный режим в ожидании операции может привести к неблагоприятному исходу — например, к инвалидности.

Может ли остеопороз развиться у ребенка? Да, случаи остеопороза у детей бывают. Они, как правило, связаны с генетическими или эндокринными заболеваниями — например, муковисцидозом, целиакией (непереносимостью глютена), сахарным диабетом.

Какие меры помогут предотвратить остеопороз? Для профилактики важно много двигаться, достаточно бывать на солнце, не курить, не злоупотреблять алкоголем, сбалансированно питаться. Людям, которые относятся к группе риска, требуется диспансерное наблюдение, а при необходимости своевременное лечение — коррекция сопутствующей патологии, повышение уровней кальция и витамина D. В некоторых случаях нужны специальные препараты, которые замедляют разрушение костей.