ЧП в гомельской БСМП: врач-анестезиолог выбросился из окна

42-летний врач-анестезиолог Гомельской больницы скорой медицинской помощи выбросился из окна. ЧП случилось в ночь на понедельник, 19 апреля.





Как пишет «Гомельская праўда» , скорее всего, 42-летний медик совершил суицид.

Издание отмечает, что «мужчина выбросился из окна больницы в 00:10… Это произошло не в его смену и не на его рабочем месте».

В настоящее время региональным УСК проводится проверка.