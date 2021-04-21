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ЧП в гомельской БСМП: врач-анестезиолог выбросился из окна

21.04.2021 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

42-летний врач-анестезиолог Гомельской больницы скорой медицинской помощи выбросился из окна. ЧП случилось в ночь на понедельник, 19 апреля.

ЧП в гомельской БСМП: врач-анестезиолог выбросился из окна

Как пишет «Гомельская праўда», скорее всего, 42-летний медик совершил суицид.

Издание отмечает, что «мужчина выбросился из окна больницы в 00:10… Это произошло не в его смену и не на его рабочем месте».

В настоящее время региональным УСК проводится проверка.

 

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42-летний врач-анестезиолог Гомельской больницы скорой медицинской помощи выбросился из окна. ЧП случилось в ночь на понедельник, 19 апреля.
 
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