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ЧП в гомельской БСМП: врач-анестезиолог выбросился из окна
Источник материала: Навiны
42-летний врач-анестезиолог Гомельской больницы скорой медицинской помощи выбросился из окна. ЧП случилось в ночь на понедельник, 19 апреля.
Как пишет
Издание отмечает, что «мужчина выбросился из окна больницы в 00:10… Это произошло не в его смену и не на его рабочем месте».
В настоящее время региональным УСК проводится проверка.
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42-летний врач-анестезиолог Гомельской больницы скорой медицинской помощи выбросился из окна. ЧП случилось в ночь на понедельник, 19 апреля.
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