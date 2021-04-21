Мотоциклист ищет очевидцев ДТП: «вырезала» девушка на белом Hyundai (видео)

Источник материала: Onliner

Минчанин Влад рассказал о ДТП, участником которого стал он сам, когда проезжал по пр. Победителей 18 апреля около 20:00. «Ехал с пассажиркой на мотоцикле, на перекрестке с пр. Машерова собирался повернуть направо, когда между мной и бордюром протиснулся Hyundai, — рассказал молодой человек. — Произошло столкновение — мне зажало ногу между мотоциклом и легковушкой. Авто сразу уехало».





«Я был на синем мотоцикле в желтой куртке и зелено-желтом шлеме, с пассажиркой. Остановился на перекрестке в ожидании зеленого сигнала, — сообщил подробности Влад. — Стоял в крайней правой полосе, но ближе к левому ее краю. Этим воспользовалась девушка на белом Hyundai (Accent или Elantra), она втиснулась между мной и бордюром. Автомобиль поехал прямо, я же намерен был поворачивать направо. В итоге мне зажало ногу, болит до сих пор. Hyundai остановился, водитель (до 30 лет на вид) что-то возмущенно прокричала в окно и уехала».

Сейчас мотоциклист разыскивает водителя Hyundai. Утверждает, у авто могут быть повреждены передний бампер, капот, передние левые фара и крыло. Влад просит звонить всех, кто может помочь установить обстоятельства происшествия, личность автомобилистки или номера легковушки, на номер 8 044 532-57-52.



