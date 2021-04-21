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Facebook выпустит конкурента Clubhouse

21.04.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Марк Цукерберг объявил о разработке нескольких продуктов с упором на аудио. Судя по всему, они будут представлены как голосовые чаты — комнаты с пользователями по аналогии с Clubhouse. Об этом передает Reuters.

Помимо этого, компания выпустит короткие аудиоклипы под названием Soundbites, а также добавит возможности для создания звуковых эффектов и улучшения качества аудиодорожки.

Другие корпорации тоже обращают внимание на аудиоконтент: известно, что над сервисами а-ля Clubhouse работают Twitter, LinkedIn, Slack и Spotify плюс новый функционал разрабатывается для Discord.

О Clubhouse широко заговорили в феврале нынешнего года после прихода в социальный сервис известных людей вроде Илона Маска. Затем популярность пошла на спад: загрузки в марте упали на 70% по сравнению с предыдущим месяцем.

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Марк Цукерберг объявил о разработке нескольких продуктов с упором на аудио. Судя по всему, они будут представлены как голосовые чаты — комнаты с пользователями по...
 
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