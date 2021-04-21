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Покерист Никита Бодяковский одержал новую крупную победу

21.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Звезда белорусского покера Никита Бодяковский стал победителем онлайн-турнира Event H-75: $25,500 Sunday 5 Million, который проходил в рамках серии 2021 GG Spring Festival

В турнире было зафиксировано 208 входов. Каждый принес в копилку взнос в 25 500 долларов. Это сформировало призовой фонд в 5,2 млн долларов. И наш соотечественник в итоге получил 1 105 679 долларов.
Причем Никита показал действительно блестящую без преувеличения игру, которая, к слову, продолжалась два дня. Из восьми других участников, пробившихся за финальный стол, он выбил шестерых.
Кстати, пару дней назад Бодяковский мог отпраздновать еще одну крупную победу – на турнире Event H-57: $25,500 Super High Roller в рамках этой же серии. Но здесь он оказался вторым, что, тем не менее, также принесло внушительные 391 973 доллара призовых, пишет belmir.by
Тем временем, серия 2021 GG Spring Festival продолжается, и впереди ожидается целый ряд турниров с большими взносами. Поэтому, возможно, это не последний успех известного белорусского игрока.

Информация о выигрышах игроков в покер не отражает их действительный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, зачастую источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром».
 
 
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Звезда белорусского покера Никита Бодяковский стал победителем онлайн-турнира Event H-75: $25,500 Sunday 5 Million, который проходил в рамках серии 2021 GG Spring Festival
 
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