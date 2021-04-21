Москва: власти перекрывают площади и скверы перед акциями Навального

пишет golosameriki.com Ранее столичные власти заявили, что не согласовывают акцию сторонников Навального,golosameriki.com

Генпрокуратура России и МВД предостерегли от участия в митингах, пригрозив уголовной статьей об участии в массовых беспорядках.













Полиция и росгвардейцы 21 апреля будут придерживаться той же тактики, что и на митингах в поддержку Навального 23 и 31 января этого года. Кроме усиленных нарядов, в отделы полиции дополнительно вызовут следователей и дознавателей. Об этом сообщили «Открытые медиа».





В Костроме власти города объявили об обработке площадей и скверов от клещей в ближайшие несколько дней. В Екатеринбурге и Челябинске перенесли репетиции парада на более ранее время. Из-за этого будут перекрыты центральные улицы этих городов.





Сторонники оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии во Владимирской области, готовятся провести 21 апреля в крупных городах акции в его поддержку. Политик более двух недель держит голодовку в колонии. Ранее его врачи заявили, что состояние его здоровья быстро ухудшается.





Соратники Навального не стали дожидаться, как планировали ранее, когда на сайте «Свободу Навальному» зарегистрируются 500 тысяч потенциальных участников акций за освобождение политика. К середине дня 18 апреля о желании выйти на улицы заявило 457 тысяч человек.



