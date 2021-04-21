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В мае - 11 выходных, но будем отрабатывать. Смотрите график переносов и выходных

21.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но почти главные майские праздники выпадают на и так субботу и неделю.

В мае - 11 выходных, но будем отрабатывать. Смотрите график переносов и выходных
 А за большие, четырехдневные, выходные придется потом еще отработать.

1 мая в 2021 году попадает на субботу, а 9 мая – на воскресенье. Пасха по православному календарю, которая в этом году празднуется 2 мая, также по традиции будет отмечаться в воскресенье, пишет telegraf.by

Большие выходные в этом году придутся на 8-11 мая, поскольку именно 9 мая будет Радуница. Однако понедельник 10 мая придется отработать в субботу 15 мая.

Всего в мае будет 11 выходных — 1 и 2, 8 -11, 16, 22 и 23, 29 и 30.
 
 
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Но почти главные майские праздники выпадают на и так субботу и неделю.
 
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