Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию

Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент РФ Владимир Путин ежегодно проводит обращение с посланием Федеральному собранию, в котором делится своим мнением о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Сегодня в центральном выставочном комплексе "Манеж" он выступит с посланием в 17-й раз. Напомним, что впервые Путин обращался к Федеральному собранию 8 июля 2000 года.

Во время выступления российского лидера в "Манеже" будут присутствовать члены обеих палат парламента и главы российских регионов.

Традиционно послание Владимира Путина привлекает большое внимание как в России, так и за рубежом, ведь российский лидер считается одним из самых влиятельных мировых политиков. Его заявления публикуют на десятках языков мира – от стран ближнего зарубежья до государств Южной Америки и Океании.

Sputnik будет вести текстовую трансляцию обращения Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.