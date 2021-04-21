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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию
21.04.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент РФ Владимир Путин ежегодно проводит обращение с посланием Федеральному собранию, в котором делится своим мнением о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.
Сегодня в центральном выставочном комплексе "Манеж" он выступит с посланием в 17-й раз. Напомним, что впервые Путин обращался к Федеральному собранию 8 июля 2000 года.
Во время выступления российского лидера в "Манеже" будут присутствовать члены обеих палат парламента и главы российских регионов.
Традиционно послание Владимира Путина привлекает большое внимание как в России, так и за рубежом, ведь российский лидер считается одним из самых влиятельных мировых политиков. Его заявления публикуют на десятках языков мира – от стран ближнего зарубежья до государств Южной Америки и Океании.
Sputnik будет вести текстовую трансляцию обращения Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.
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Президент России Владимир Путин в среду обращается с ежегодным посланием Федеральному собранию. Смотрите онлайн-трансляцию выступления российского лидера на...
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