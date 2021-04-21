Вот как создать интеллектуальное предприятие — и как в этом поможет SAP

Источник материала: ProBusiness



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«Главное в бизнесе — это интеллект» — так утверждает концепция интеллектуального предприятия. Для многих успешных организаций этот подход стал необходимостью, и трансформируются они вместе с решениями SAP. Как это происходит и как бизнесу может помочь новое предложение от SAP SE — Rise with SAP?

Мы запускаем новую партнерскую рубрику вместе с компанией LeverX Group . В серии материалов мы расскажем, какие возможности роста есть сегодня у бизнеса и как их использовать.

Интеллектуальное предприятие из модного термина превратилось в бизнес-необходимость. Пандемия, экономическая ситуация, а значит, и конкуренция подталкивают организации к трансформации. Но что нужно, чтобы компания стала интеллектуальным предприятием?

Технологии, которые в кратчайшие сроки справляются с рутинными задачами

Пересмотр бизнес-процессов с учетом ситуации на рынке и активности конкурентов

Технологический партнер — организация, которая станет надежным проводником на пути бизнес-преобразований.

Что происходит в компаниях, которые уже стали на рельсы цифровой трансформации?

На одном из крупнейших российских предприятий по мясопереработке функционирует завод-робот. Он избавил сотрудников от создания аналитических отчетов, сократил время подготовки отчетности от нескольких дней до нескольких часов и исключил ошибки, связанные с ручным вводом информации.

Система анализирует заказы и отгрузки со склада, принимая во внимание фактор сезонности и особенности рынка. Результат — более точные планы по загрузке заводов и объемам поставляемых в магазины продуктов.

Другой пример — компании с мировым именем Adidas и Audi. Для них омниканальная кастомизация — важная часть бизнес-стратегии. Производитель спортивной одежды и обуви создал «фабрику будущего», которая позволяет выпускать лимитированные партии кастомизированных товаров (с учетом предпочитаемой фурнитуры, дополнительных элементов, анатомических особенностей стопы и т.д.). Помогают определять и оперативно реагировать на индивидуальные предпочтения покупателей предиктивная аналитика и искусственный интеллект.



Фото: Alastair Philip Wiper

Сейчас реально изменить даже модификацию автомобиля, который уже находится на конвейере в стадии производства, прислушавшись к желаниям водителей. Audi AG также делает ставку на предпочтения потребителей, а анализ данных о пожеланиях клиентов подсказывает возможные модификации.

В центре этих и других преобразований стоит SAP — компания — проводник бизнесов в мир цифровой трансформации. Чтобы упростить организациям процесс перехода к интеллектуальному предприятию и буквально за руку привести их к осязаемому росту показателей эффективности, SAP собрала все ключевые элементы бизнес-трансформации в единый пакет — Rise with SAP.



Фото: unsplash.com

All-in-one-предложение, которое SAP позиционирует как «ключ к созданию интеллектуального предприятия», включает в себя:

Интеллектуальные бизнес-процессы. Отчеты по анализу текущих процессов компании прилагаются в платформе SAP. Компания получает полное представление о том, насколько эффективны его процессы сегодня, и узнает, как их улучшить с помощью искусственного интеллекта, Интернета вещей, машинного обучения, расширенной аналитики и других технологий. SAP Business Network. Этот стартовый пакет позволяет включать в трансформацию бизнеса партнеров и клиентов компании, создавая сквозные цепочки взаимодействия без разрыва и задержки в коммуникациях. Возможности SAP Business Technology Platform. Текущие ИТ-платформы и решения компании можно интегрировать с любыми продуктами SAP, создавая единую ИТ-платформу. SAP S/4HANA Cloud. В «эпицентре» трансформации — облачная ERP-система нового поколения, которая позволяет компаниям мгновенно адаптироваться к динамичным потребностям бизнеса и ускоряет окупаемость инвестиций. Встроенные инструменты и сервисы. Способ максимально упростить миграцию с текущего ERP-ландшафта в новую, «облачную» среду. Инфраструктура. У компании есть несколько опций — использовать хостинг от SAP или отдать предпочтение гиперскейлеру (AWS, Google, MS Azure и др.), воспользовавшись моделью «инфраструктура как услуга».

Чем бизнесу полезен Rise with SAP?

Появление «трансформации бизнеса как услуги» от SAP вызывает ряд вопросов и предубеждений у организаций, которые признают необходимость перехода к интеллектуальному предприятию, но сомневаются, что Rise with SAP — это действительно game changer. Директор по консалтингу LeverX Group Владимир Карелый отвечает на два популярных вопроса об этом продукте:

— Почему Rise with SAP — это выгодно?

— Rise with SAP — это в первую очередь гибкое и быстро масштабируемое решение. Если раньше клиентам необходимо было выбирать между локальной On-Premise SAP-системой или облачной версией, взвешивая все преимущества и недостатки, то решение Rise with SAP объединяет положительные стороны обоих подходов.

Ранее для многих клиентов необходимо было наличие возможности гибкой кастомизации SAP-решений, которая предусматривается в модели On-Premise и совмещается с гибкой возможностью оплаты за лицензии и хостинг, доступной в Cloud-версиях. Rise with SAP объединяет эти две возможности, предоставляя SAP S/4HANA-систему в Private Cloud от SAP по подписке, а также дополнительные сервисы облачных решений SAP.



Владимир Карелый. Фото из архива компании

— Какие критерии принять во внимание, выбирая «облачное» или on-premise ERP-решение?

— Локальная S/4HANA (on-premise) — это более гибкое решение, которое позволяет клиентам в большей мере вносить изменения в код, тем самым кастомизировать систему под конкретные, специфические для заказчика бизнес-требования и выстраивать логику интеграции с другими системами. При этом в бюджет проекта, помимо стоимости лицензий SAP, также необходимо закладывать инфраструктуру решения, стоимость серверных мощностей и обслуживание этих же серверов.

«Облачная» SAP S/4HANA Cloud менее гибкая с точки зрения кастомизации и подходит компаниям, чьи процессы соответствуют лучшим практикам, реализованным в SAP S/4HANA. Однако Cloud-версия позволяет оптимизировать бюджет и аллоцировать издержки на операционные затраты, работая с SAP по подписке. Клиент получает хостинг, программное обеспечение SAP и техническую поддержку со стороны SAP, что обеспечивает бесперебойную работу платформы.

Rise with SAP — решение SAP в Private Cloud, которое совмещает гибкость SAP S/4HANA On-Premise и оплату по подписке. Оно быстро масштабируется и позволяет клиентам в кратчайшие сроки кастомизировать систему под потребности бизнеса и добавлять нужные модули, например, SAP Ariba, SAP SuccessFactors и др.

Выбирая Rise with SAP, компания может сэкономить до 20% на обслуживании инфраструктуры. Ведь SAP-услуги по технической поддержке обойдутся компании гораздо дешевле, чем покупка локальных серверов, внедрение отдельных решений, их интеграция и обслуживание систем силами своих специалистов.

Думаю, сегодня это одно из самых прогрессивных и выгодных для заказчика решений на рынке.

Популярные мифы, связанные с Rise with SAP

«Комплексное предложение — это дорого».

Как раз наоборот. Пакетное решение не только упрощает трансформацию бизнеса благодаря наличию всех необходимых компонентов, но и гарантирует дополнительные финансовые преимущества. Общая стоимость владения становится до 20% ниже по сравнению с локальным развертыванием.

«Зачем покупать пакет, если для бизнес-трансформации достаточно мигрировать на "облачную" версию SAP S/4HANA?»

Не путайте термины «цифровая трансформация» и «бизнес-трансформация». Для преобразований вашего бизнеса недостаточно осуществить техническую миграцию и интегрировать цифровые технологии в текущие процессы.

Технический этап перехода — только один из шагов на пути к трансформации бизнеса.

Rise with SAP обеспечивает редизайн бизнес-процессов (анализ бизнеса в условиях экономической нестабильности, экологических проблем и т.д.) для максимально быстрого реагирования на изменения и реализацию оптимального сценария перехода к интеллектуальному предприятию.

«Как правило, пакетное решение сложно поддается конфигурации».

Не в случае с Rise with SAP. Убрать какой-то из компонентов комплексного предложения нельзя, но в состав пакета входят продукты, предусматривающие различные сценарии конфигурации. В числе таких продуктов — SAP S/4HANA Cloud.

«Пандемия — причина, по которой стоит отложить миграцию на SAP S/4HANA».

Так считает порядка 30% опрошенных организаций, исходя из нашего опыта взаимодействия с заказчиками по всему миру. Опасения относительно больших финансовых вложений во время нестабильной экономической ситуации понятны. В том числе и по причине экономии бюджетов пользователей компания SAP подготовила именно пакетное решение. Rise with SAP избавит от необходимости отдельно платить за лицензии, поддержку и хостинг.

Независимо от того, к какой отрасли относится ваш бизнес и в какое «облако» — частное или публичное — вы хотите перенести локальные версии приложений, Rise with SAP готов к различным сценариям.

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