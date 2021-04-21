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Эксперт: Становится реальным появление в Беларуси российской военной базы и признание Крыма
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
– По большому счету повестка вырисовывается такая: как не утратить реальный суверенитет Беларуси, но при этом отплатить России за поддержку после выборов и символически продемонстрировать, что Беларусь и Россия – в одном окопе против Запада, –
Все-таки у Лукашенко и у страны не так все плохо, чтобы отдавать ядро суверенитета. А у РФ не так много рычагов и воли, чтобы решать вопрос нахрапом и откровенным принуждениям.
Остаются темы, важные для Москвы, но не особенно критичные для белорусских властей в плане суверенитета. Совместные военные учения, военная база (тут возможны разные варианты), признание Крыма (в рамках этой темы уже были некоторые движения, но они не имели продолжения и тем более отражения в СМИ). В контексте происходящей в Беларуси контрреволюции, конфронтации с Западом Минска и Москвы – это все становится вполне реальным.
Напомним, встреча Путина и Лукашенко планируется в Москве на четверг 22 апреля. Накануне ее Александр Лукашенко анонсировал «одно из принципиальных решений за четверть века президентства» – в формате декрета. Но правитель Беларуси не стал пояснять, чего именно может касаться документ.
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Все-таки у Лукашенко и у страны не так все плохо, чтобы отдавать ядро суверенитета.
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