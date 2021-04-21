Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Майские каникулы: белорусов ждет 11 выходных Праздничные дни, которые обычно были нерабочими в этом месяце, в 2021 году выпадают на выходные.

Праздничные дни, которые обычно были нерабочими в этом месяце, в 2021 году выпадают на выходные. Тем не менее, небольшие каникулы белорусы получат.День труда –1 мая – выпадает на субботу, поэтому дополнительного нерабочего дня для празднования не ожидается. Сразу же за ним - второго числа - следует Православная Пасха.Зато после обычной пятидневной рабочей недели белорусов ждут сразу четыре выходных дня.Хотя День Победы 9 мая выпадает на воскресенье, праздновать можно начать (по европейской традиции) уже 8-го. Этот день приходится на субботу. А так как уже во вторник, 11 мая, белорусы отмечают Радуницу (День поминовения усопших), то Совет министров принял решение сделать выходными также понедельник и вторник. Правда, за отдых 10 мая придется отработать в последующую субботу, 15-го числа, так что неделя получится четырехдневной.Таким образом, выходных в мае 2021 года будет 11 – это 1, 2, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 29 и 30. Рабочих дней насчитывается в два раза больше - 20.По продолжительности отдыха в последний весенний месяц Беларусь уступит лишь соседней России (там выходных дней насчитывается 12), а также Украине (13).Что касается долгосрочных прогнозов синоптиков на первую половину мая, то погода обещает быть ясной и без дождей. Температура воздуха по предварительным данным может составить от +18 до +22 градусов.