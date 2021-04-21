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Майские каникулы: белорусов ждет 11 выходных

21.04.2021 10:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Майские каникулы: белорусов ждет 11 выходных
Фото: © CC0 / Pixabay
Белорусы все же смогут отдохнуть в мае текущего года, изменения в календаре утвердило правительство.

Праздничные дни, которые обычно были нерабочими в этом месяце, в 2021 году выпадают на выходные. Тем не менее, небольшие каникулы белорусы получат.

День труда –1 мая – выпадает на субботу, поэтому дополнительного нерабочего дня для празднования не ожидается. Сразу же за ним - второго числа - следует Православная Пасха.

Зато после обычной пятидневной рабочей недели белорусов ждут сразу четыре выходных дня.

Хотя День Победы 9 мая выпадает на воскресенье, праздновать можно начать (по европейской традиции) уже 8-го. Этот день приходится на субботу. А так как уже во вторник, 11 мая, белорусы отмечают Радуницу (День поминовения усопших), то Совет министров принял решение сделать выходными также понедельник и вторник. Правда, за отдых 10 мая придется отработать в последующую субботу, 15-го числа, так что неделя получится четырехдневной.

Таким образом, выходных в мае 2021 года будет 11 – это 1, 2, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 29 и 30. Рабочих дней насчитывается в два раза больше - 20.

По продолжительности отдыха в последний весенний месяц Беларусь уступит лишь соседней России (там выходных дней насчитывается 12), а также Украине (13).

Что касается долгосрочных прогнозов синоптиков на первую половину мая, то погода обещает быть ясной и без дождей. Температура воздуха по предварительным данным может составить от +18 до +22 градусов.
 
 
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Праздничные дни, которые обычно были нерабочими в этом месяце, в 2021 году выпадают на выходные.
 
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