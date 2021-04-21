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Гороскоп на май для Тельца: что кардинально изменится в вашей жизни

21.04.2021 10:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на май для Тельца: что кардинально изменится в вашей жизни
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на май 2021 для Тельца говорит, что последний месяц весны принесет вам ряд успехов и перемен. Особенно это касается деловой сферы, карьерного продвижения и работы. Что вас ждет в следующем месяце - читайте далее в нашем материале.

Прогнозом на май 2021 для Тельца с нами поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).


В мае Тельцы будут сконцентрированы на себе и правильно сделают, правда это может вызвать некоторое негодование у ваших партнеров. В этом месяце вы сможете раскрыть свой потенциал и вам будет обеспечен успех в партнерстве, сотрудничестве, при получении любых консультаций, заключении договоров и контрактов. Если у вас есть враги и конкуренты, то в конце месяца они дадут о себе знать.

Астролог считает, что в этом месяце ваш талант сможет проявить себя во всей красе. Плодотворная работа принесет отличный результат представителям творческих профессий - спортсменам, актерам, ученым, политикам, адвокатам, писателям. Вы сможете реализовать себя в социальной и образовательной деятельности.

«В первой половине месяца проявите предприимчивость и правильно распорядитесь наличными, тогда финансовые инициативы будут успешными, появится оригинальный заработок и сбережения для реализации будущих целей. Удачное время для шопинга и обновления вашего гардероба, так же есть вероятность получить дорогой подарок», - советует Арина Артуровна.


У Асцендентных Тельцов обеспечен успех в творчестве, обучении, поступлении в вуз, дальних путешествиях и командировках, все что связанно с логистикой и заграничными делами, также если вы занимаетесь экспортом и импортом. Благоприятно для СМИ, пиара и любых издательских дел.

«Для всех Тельцов месяц будет способствовать предвиденью, экспансии и расширению своих горизонтов и своего мышления, что даст существенное продвижение в вашем будущем», - резюмировала эксперт.
 
 
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Прогнозом на май 2021 для Тельца с нами поделилась известный астролог Арина Артуровна.
 
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