ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник 21 апреля: самые важные запреты и приметы этого дня, кто именинник

21.04.2021 10:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник 21 апреля: самые важные запреты и приметы этого дня, кто именинник
Коллаж: РБК-Украина
21 апреля 2020 года все православные христиане вспоминают святого Иродиона.

Все главные приметы и запреты мы собрали ниже в нашем материале. Также сообщим о том, у кого 21 апреля именины.

Также в народе этот день называют днем Вадима Ключника, Родивоном.

Отметим, что Иродион был одним из апостолов "от семидесяти", епископом, родственником апостола Павла. Вместе с Петром и Павлом Иродиона казнили за веру в Иисуса Христа при римском императоре Нероне.

В этот день наши предки смотрели на погоду и определяли, каким будет предстоящее лето. Люди верили, что вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться водой из источника и пить ее.

Главные приметы этого дня:


Если вечер выдался теплым, а ночь тихой, лето будет жарким и сухим.

Если день солнечный – лето наступит скоро.

Облака и туман в этот день прогнозируют "мокрое" лето и неурожайный год.

Облака и туман в этот день предвещают "мокрое" лето, а также неурожайный год.

Если на каких-то реках к этому дню остался лед, именно сегодня он полностью уходит.

Начинает активно расти трава.

В этот день стартует пахота.

Что нельзя делать в этот день:


21 апреля нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Не планируйте рыбалку - клева не будет.

Именины сегодня отмечают: Иродион, Нифонт, Мария, Иван и Сергей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Конгресс США принял резолюцию по Беларуси - признают Тихановскую и называют Лукашенко нелегитимным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by