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Доллар пошел вверх на фоне указа Лукашенко о валютных ограничениях
Источник материала: Навiны
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду открылись ростом американской и европейской валют.
По данным на 10:20, доллар добавляет 0,0117 пункта и торгуется на уровне 2,5981 белорусского рубля, а евро 0,0046 пункта —3,1232 белорусского рубля.
А вот российский рубль сдает позиции на 0,0158 пункта — 3,3869 белорусского рубля за 100 российских.
Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду открылись ростом американской и европейской валют.
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