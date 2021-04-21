На «Гродно Азоте» заявили о восстановлении работы двух цехов

Восстановлена работа двух цехов в ОАО «Гродно Азот».





«Вчера вечером в 23.30 цех «Аммиак-4» был включен в работу и вышел на регламентные нагрузки. Последовательно был запущен и цех «Карбамид-4», — говорится в сообщении на сайте предприятия.

Как ранее информировало ОАО «Гродно Азот», 19 апреля около 14.35 произошла внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4». Причина ЧП — ошибочные действия персонала электроцеха при выполнении работ планового обслуживания. Это повлекло остановку технологически связанного цеха «Карбамид-4».

Представители «Гродно Азота» заявили, что цех «Аммиак-4» восстановит свою работу в течение суток с последующим пуском цеха «Карбамид-4».

По официальной версии, угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия не было.

ОАО «Гродно Азот» — одно из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна «Белнефтехим».