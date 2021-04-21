ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На «Гродно Азоте» заявили о восстановлении работы двух цехов

21.04.2021 10:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Восстановлена работа двух цехов в ОАО «Гродно Азот».

На «Гродно Азоте» заявили о восстановлении работы двух цехов

«Вчера вечером в 23.30 цех «Аммиак-4» был включен в работу и вышел на регламентные нагрузки. Последовательно был запущен и цех «Карбамид-4», — говорится в сообщении на сайте предприятия.

Как ранее информировало ОАО «Гродно Азот», 19 апреля около 14.35 произошла внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4». Причина ЧП — ошибочные действия персонала электроцеха при выполнении работ планового обслуживания. Это повлекло остановку технологически связанного цеха «Карбамид-4».

Представители «Гродно Азота» заявили, что цех «Аммиак-4» восстановит свою работу в течение суток с последующим пуском цеха «Карбамид-4».

По официальной версии, угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия не было.

ОАО «Гродно Азот» — одно из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна «Белнефтехим».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восстановлена работа двух цехов в ОАО «Гродно Азот».
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на май для Тельца: что кардинально изменится в вашей жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by