|
На «Гродно Азоте» заявили о восстановлении работы двух цехов
Источник материала: Навiны
Восстановлена работа двух цехов в ОАО «Гродно Азот».
«Вчера вечером в 23.30 цех «Аммиак-4» был включен в работу и вышел на регламентные нагрузки. Последовательно был запущен и цех «Карбамид-4», — говорится в сообщении на сайте предприятия.
Как ранее информировало ОАО «Гродно Азот», 19 апреля около 14.35
Представители «Гродно Азота» заявили, что цех «Аммиак-4» восстановит свою работу в течение суток с последующим пуском цеха «Карбамид-4».
По официальной версии, угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия не было.
ОАО «Гродно Азот» — одно из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна «Белнефтехим».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восстановлена работа двух цехов в ОАО «Гродно Азот».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)