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Эксперт: Путин нанесет удар в белорусском направлении — Москва работала над сценарием присоединения

21.04.2021 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, сегодня можно сделать вывод, что в Москве прорабатывали сценарий присоединения Беларуси.

Эксперт: Путин нанесет удар в белорусском направлении — Москва работала над сценарием присоединения
Фото пресс-службы президента РФ

Свое мнение он объяснил «ГА» тем, что Путину, «хоть тресни, надо представить народу что-нибудь «победное». И если не во время ежегодного послания Федеральному собранию [пройдет сегодня], то ближе к осенним выборам».

Он также напомнил, что Лукашенко тоже обещает сказать что-то «самое важное за 26 лет своего правления». «Если его «прогнули» из Кремля, то он объявляет, что Беларусь объединяется с Россий, и тогда Путину аплодируют как победителю».

«Мне кажется наиболее вероятным то, что Путин будет наносить удар в белорусском направлении. И в первую очередь — удар информационный. А концентрация российских войск на границе с Украиной — просто отвлекающий маневр, потому что ничего получить на украинском направлении Путин не сможет», — резюмировал эксперт.

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По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, сегодня можно сделать вывод, что в Москве прорабатывали сценарий присоединения Беларуси.
 
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