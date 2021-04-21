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Эксперт: Путин нанесет удар в белорусском направлении — Москва работала над сценарием присоединения
Источник материала: Навiны
По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, сегодня можно сделать вывод, что в Москве прорабатывали сценарий присоединения Беларуси.
Свое мнение он объяснил
Он также напомнил, что Лукашенко тоже обещает сказать что-то «самое важное за 26 лет своего правления». «Если его «прогнули» из Кремля, то он объявляет, что Беларусь объединяется с Россий, и тогда Путину аплодируют как победителю».
«Мне кажется наиболее вероятным то, что Путин будет наносить удар в белорусском направлении. И в первую очередь — удар информационный. А концентрация российских войск на границе с Украиной — просто отвлекающий маневр, потому что ничего получить на украинском направлении Путин не сможет», — резюмировал эксперт.
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По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, сегодня можно сделать вывод, что в Москве прорабатывали сценарий присоединения Беларуси.
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