Перестроения в левой полосе на трассе: кто неправ? (видео)

Источник материала: Onliner

Наш читатель Артем поделился видео опасной ситуации, произошедшей на днях на мядельской трассе (Р58). «На участке дороги ехал в крайней левой полосе с допустимой скоростью до 129 км/ч, — пояснил автомобилист. — В какой-то момент непосредственно передо мной в полосу встроилась Skoda». Столкновения избежать удалось, но маневр нельзя назвать безопасным.

Как видно на записи, Skoda двигалась в левой полосе. В момент, когда ее догнала темная легковушка, ехавшая перед Артемом, Skoda сместилась правее. А позже вернулась в левый ряд без указания поворотников — непосредственно перед автором видео.

«В Skoda ехал гражданин с семейством, сзади сидел ребенок, — дополнил автор записи. — Удивило, что он так расслабленно на скорости пытался маневрировать и даже не извинился».

Не стоит делать поспешные выводы о степени виновности в опасной ситуации каждого из автомобилистов. С одной стороны, есть нарушения ПДД (от скорости до перестроений без включенных поворотников), с другой — элементарные правила безопасности (от настойчивого подпирания до соблюдения дистанции).

И все же кто виноват в опасной ситуации?

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