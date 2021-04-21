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Доллар набрал больше копейки, российский рубль сильно просел
Источник материала: Onliner
На старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи доллар начал потихоньку отыгрывать свое падение. Американская валюта с ходу набрала больше копейки. Российский рубль потерял более 1,5. Рассказываем, как идут торги на бирже.
Доллар набрал 1,16 копейки. Его покупают и продают по 2,5980.
Евро подрос на 0,45 копейки. Пока он стоит 3,1231.
Российский рубль просел на 1,59 копейки. Его сотня сейчас торгуется по 3,3868 белорусского.
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