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Доллар набрал больше копейки, российский рубль сильно просел

21.04.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи доллар начал потихоньку отыгрывать свое падение. Американская валюта с ходу набрала больше копейки. Российский рубль потерял более 1,5. Рассказываем, как идут торги на бирже.

Доллар набрал 1,16 копейки. Его покупают и продают по 2,5980.

Евро подрос на 0,45 копейки. Пока он стоит 3,1231.

Российский рубль просел на 1,59 копейки. Его сотня сейчас торгуется по 3,3868 белорусского.

Во вторник доллар достиг двухмесячного минимума: он потерял 0,96 копейки и стал стоить 2,5864 белорусского. Евро набрал 0,46 копейки и стал стоить 3,1186 белорусского. Сотня российских рублей просела на 0,28 копейки, до 3,4027.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи доллар начал потихоньку отыгрывать свое падение. Американская валюта с ходу набрала больше копейки....
 
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