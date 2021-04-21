В Беларуси за счет частных застройщиков хотят строить больше арендного жилья

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Чтобы привлечь частных застройщиков к строительству арендного жилья, планируется предоставлять им без аукционных торгов сразу два земельных участка для строительства арендного жилья и жилого дома на коммерческих условиях. При этом земельные участки должны быть переданы без обременений, то есть без зданий под снос. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе Министерстве архитектуры и строительства.

— Работа организована в двух направлениях. Это вовлечение пустующих арендных жилых помещений государственного жилфонда и частного жилья физических лиц, которые имеют свободные квартиры для передачи в аренду по рыночной стоимости, и наращивание объемов строительства арендного жилья за счет создания экономических условий и стимулирования частных инвесторов на осуществление такого строительства. Обеспечиваться арендным жильем будут прежде всего нуждающихся в улучшении жилищных условий с предоставлением государственной поддержки в виде субсидий на частичную компенсацию арендных платежей, — пояснили в пресс-службе.

Строительство инженерных сетей для арендного дома планируется осуществлять за счет государства, а для коммерческого дома будет компенсация за счет государства в размере 50%.

— Возможно, будут предоставляться налоговые льготы, а именно освобождение от налога на прибыль части валовой прибыли, направляемой организацией на строительство или приобретение арендного жилья. Также обсуждается возможность предоставления кредитов для строительства таких домов с более низкой процентной ставкой в случае, если большая часть средств будет самого застройщика, — рассказали в ведомстве.

В Минстройархитектуры добавили, что все эти предложения еще будут обсуждаться, их принятие будет зависеть от позиций всех заинтересованных сторон.