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Вот такой мурал появился в самом маленьком городе Беларуси. Как вам?

21.04.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Дисне, самом маленьком городе Беларуси, нарисовали мурал с портретом художника Язепа Дроздовича. Картина появилась на стене двухэтажного здания по адресу Юбилейная, 27.

Эскиз граффити создал стрит-артер Алесь Kontra, а расписал стену его коллега Евгений Сосюра. Помощь художникам оказали Миорский райисполком в партнерстве с общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) и Латвийским сельским форумом, проект финансируется Европейским союзом.

— Чтобы разработать концепцию граффити, я начал искать материалы по истории Дисненщины, — рассказал Алесь. — Было много идей, но самой лучшей показалась концепция увековечить Дроздовича, который начал учебу именно в Дисненской гимназии и ступил тут на путь художника, делая зарисовки местных пейзажей. Язеп Дроздович много путешествовал, но часто возвращался сюда. Он здесь не только рисовал графические пейзажи с натуры, но и записывал для словарей народную лексику края, фольклор, составил сборник «Песни Дисненщины». На эскиз я добавил несколько небесных объектов из базовой астрономии — науки, которая повлияла на Дроздовича. Пейзаж на эскизе — руки Дроздовича, это его родной застенок Пуньки, где он родился и жил в детстве.

Вот такой мурал появился в самом маленьком городе Беларуси. Как вам?

Идея и сам мурал очень понравились местным жителям. Во время росписи многие подходили к Евгению и благодарили.

— Поскольку подпись я поставил в самом конце, прохожие часто спрашивали, кого это я рисую, — поделился Евгений Сосюра. — Большинство не знали, кто такой Дроздович. Но несколько человек его узнали. Одна бабуля даже рассказала, что видела в детстве, как он расписывал какие-то ткани, и подробно описывала, как он выглядел.

Евгений Баран, председатель Дисненского городского исполнительного комитета, отметил, что создание мурала — знаковое событие для Дисны.

— Это первые такие граффити в нашем городе, и мы уверены, что они привлекут туристов, — говорит он. — Символично и неслучайно, что как раз рядом с граффити находится здание бывшего училища, в котором четыре класса окончил Язеп Дроздович.

Вот такой мурал появился в самом маленьком городе Беларуси. Как вам?

Это не единственное здание в Миорском районе, созданное в рамках проекта. Язеп Дроздович известен своими коврами-маляванками, и в прошлом году в Миорах Алесь Kontra изобразил такой стилизованный ковер, на котором можно увидеть десять достопримечательностей района. А в деревне Перебродье он расписал магазин фирменным паттерном Миорщины, а здание бывшей пилорамы — природно-бытовым сюжетом в стиле двойного ткачества.


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В Дисне, самом маленьком городе Беларуси, нарисовали мурал с портретом художника Язепа Дроздовича. Картина появилась на стене двухэтажного здания по адресу...
 
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