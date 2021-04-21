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ЕС достиг соглашения по новой климатической цели - сокращение выбросов на 55%

21.04.2021 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский Союз достиг предварительного соглашения о сокращении чистых выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году.

Договоренность выходит за рамки предварительно установленной цели, но не достигает показателя, которого требуют защитники окружающей среды. Конечная цель - чтобы Евросоюз к 2050 году стал климатически нейтральным.

После переговоров, которые начались рано утром в среду, переговорщики из Европейского парламента и Европейского совета, где представлены 27 стран-членов ЕС, зафиксировали целью снижение выбросов относительно уровня 1990 года.

К 2019 году выбросы в ЕС были уже на 24% ниже, чем в 1990 году, а экономика выросла примерно на 60%.

Цель в 55% заменяет предыдущий план ЕС по сокращению выбросов на 40% к 2030 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

Евродепутаты хотели добиться снижения до 60%, в то время как лидеры ЕС договорились о 55% после ночных переговоров в Брюсселе в декабре. Организация Greenpeace призвала установить показатель на уровне 65%.

 
 
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Европейский Союз достиг предварительного соглашения о сокращении чистых выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году.
 
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