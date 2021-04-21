Apple анонсировала выход ряда новых продуктов

Источник материала: АФН

Компания Apple 20 апреля анонсировала выход ряда новых продуктов, в том числе разноцветные iMac, новые айпады и пульт от Apple TV.

Презентация новых продуктов Apple прошла в онлайн-формате .

Одним из главных анонсов стали компьютеры iMac, которые выпустили в семи цветах. В линейке — синяя, желтая, зеленая, оранжевая, красная и фиолетовая версии, а также классическая серебристая.

Новый iMac сделали более тонким и компактным. Также у компьютера улучшили систему охлаждения: она стала практически бесшумной.

Компьютер получил процессор Apple M1. В компании утверждают, что модель на 85% быстрее предыдущей версии iMac в популярных приложениях.

На презентации объявили, что графическое ядро стало в два раза быстрее, а обработка задач машинного обучения — в три раза быстрее.

iMac оснащен 24-дюймовым экраном 4.5К Retina с поддержкой True Tone — эта технология с помощью многоканальных датчиков регулирует цветовую температуру экрана. В результате изображение выглядит максимально естественным в условиях окружающей среды.

Разрешение экрана — 11,3 млн пикселей, также имеется 1080p FaceTime-камера, 4 порта USB-С, три микрофона с системой шумоподавления для записи звука в "студийном качестве", шесть динамиков, поддержка Dolby Atmos и объемного звука.

Еще одна новинка — брелки AirTags, которые представляют собой маячки для поиска предметов в пространстве.

Метка-трекер будет дополнять приложение "Локатор" (Find My iPhone). Брелок можно синхронизировать с iPhone и отслеживать его местоположение, прикрепив трекер к любому предмету.

Отдельно в Apple отметили, что метка не создана для отслеживания людей.

На мероприятии также презентовали новый цвет iPhone 12 и iPhone 12 mini — фиолетовый.

Такие модели появятся в продаже с 30 апреля.

В новых планшетах iPad Pro также появится процессор Apple M1. Эта модель на 50% быстрее предыдущего поколения iPad Pro, она имеет 2 ТБ памяти и поддерживает 5G.

Новый iPad также оснашен сверхширокоугольной передней 12-мегапиксельной камерой с функцией Central Stage. Благодаря ей, если людей в кадре больше одного, iPad Pro размещает их на экране оптимальным образом.

На презентации показали в том числе новый Apple TV 4K с чипом A12 Bionic. Теперь владельцы iPhone получили возможность калибровать изображение Apple TV через камеру. Новый пульт Apple TV создали с большой сенсорной панелью.

Беспроводные мыши Magic Mouse начнут продавать в цветах новых iMac. Это же касается тачпадов и Magic Keyboard.

Кроме того, Apple впервые выпустила модель клавиатуры с поддержкой Touch ID. На ней предусмотрены кнопки "не беспокоить", "блокировка" и "эмодзи".