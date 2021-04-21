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После остановки возобновили работу два цеха предприятия «Гродно Азот»

21.04.2021 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Цеха «Аммиак-4» и «Карбамид-4» на «Гродно Азот» возобновили работу после внеплановой остановки, сообщается на сайте предприятия.

«Вчера вечером, в 23:30, цех «Аммиак-4» был включен в работу и вышел на регламентные нагрузки. Последовательно был запущен и цех «Карбамид-4», - говорится в сообщении.

19 апреля произошла внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4» в результате ошибочных действий персонала электроцеха при выполнении работ планового обслуживания, что повлекло остановку технологически связанного цеха «Карбамид-4». На предприятии сообщили, что угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия не было.

 
Теги: Гродно
 
 
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Цеха «Аммиак-4» и «Карбамид-4» на «Гродно Азот» возобновили работу после внеплановой остановки, сообщается на сайте предприятия.
 
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