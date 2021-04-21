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Конгресс США принял резолюцию по Беларуси - признают Тихановскую и называют Лукашенко нелегитимным

21.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Палата Представителей Конгресса США приняла пакет отложенных с понедельника законопроектов, в который входила резолюция №124 "В поддержку народа Беларуси".

Конгресс США принял резолюцию по Беларуси - признают Тихановскую и называют Лукашенко нелегитимным
Резолюция №124 "В поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений, и осуждение фальсификаций выборов и последующие жестокие репрессий против мирных протестов со стороны нелегитимного режима Лукашенко" была предложена для голосования в конгрессе ещё 15 февраля, но получила место в списке для голосования только в сессию, которая началась на прошлой неделе.

В итоге, 355 конгрессменов проголосовали «за», против принятия резолюции выступили 69 человек, 5 отсутствовали.

В документе перечисляются множественные примеры репрессий, по сведениям США, против белорусов, которые не согласны с Александром Лукашенко, включая аресты и тюремные сроки журналистам, угрозы лишения родительских прав, увольнения с работ и исключения из университетов и многое другое.

Проголосовав за резолюцию, американские конгрессмены напомнили, что не признают официальные результаты выборов 9 августа 2020 года в Беларуси.

Также резолюция «признает Координационный совет, созданный Светланой Тихановской, легитимным органом для участия в диалоге по мирной передаче власти».

Конгресс снова потребовал освобождения всех политических заключённых и призвал к общим санкциям со стороны США, ЕС и партнёров.

Также резолюция рекомендует Белому дому увеличить финансирование программ по развитию гражданского общества в Беларуси, как было указано в Акте о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года.

Телеграф напоминает, что резолюция — это не закон, а выражение общей позиции Палаты представителей. Таким образом все положения имеют рекомендационный, а не обязательный характер.
 
 
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Палата Представителей Конгресса США приняла пакет отложенных с понедельника законопроектов, в который входила резолюция №124 "В поддержку народа Беларуси".
 
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