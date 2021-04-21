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Очевидцы сообщают о странных перемещениях силовиков

21.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня утром в разных частях Минска очевидцы заметили необычное перемещение силовиков, одетых в специальную экипировку.

Очевидцы сообщают о странных перемещениях силовиков
Колонны грузовиков с личным составом внутренних войск и милиции были замечены возле Минска на гродненской трассе, на улице Маяковского, возле Академии милиции, передает reform.by

Отметим, на данный момент неизвестно ни о каких массовых акциях протеста, которые планировались бы в столице.

Гродненская трасса:



Академия милиции:
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром в разных частях Минска очевидцы заметили необычное перемещение силовиков, одетых в специальную экипировку.
 
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