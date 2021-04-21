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Вот когда кузнецы первых викингов освоили секреты металлургии

21.04.2021 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Археологи обнаружили, что кузнецы первых викингов Европы освоили секреты металлургии очень быстро: они стали мастерами своего дела меньше чем за столетие. Результаты исследования опубликовал научный журнал Archaeological and Anthropological Sciences, пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: wikipedia

Если верить британским хроникам, жители Европы впервые столкнулись с викингами в конце VIII века. Скандинавские разбойники быстро поняли, что прибрежные монастыри и внутренние области англосаксонских королевств были легким источником богатой добычи. В результате набеги на Англию стали одним из главных занятий викингов.

Впоследствии норманны расширили область своих интересов на другие области Европы, став главной угрозой жизни и благополучию прибрежных жителей. Главными секретами успеха викингов, помимо их бесстрашия и воинственности, считаются их военно-технические инновации, а также культура, построенная вокруг оружия и войны.

Орфану и ее коллеги выяснили историю эволюции кузнечного искусства викингов. В ходе своей работы они изучали металлические слитки, формы для выплавки, горнила и другие кузнечные инструменты, найденные на стоянке викингов VIII—IX веков, которая располагалась в окрестностях датского города Рибе.

Определив возраст этих находок, ученые определили химический состав сплавов, которыми пользовались викинги, выяснили методику их подготовки, а также детально исследовали поверхность готового оружия, украшений и утвари. Благодаря этому археологи смогли проследить, как кузнечная техника викингов менялась на протяжении века.

В восьмом веке металлургия викингов находилась в относительно слаборазвитом состоянии. На это указывает пестрый химический состав сплавов меди, которые использовали кузнецы той эпохи, а также примитивное устройство горнил и других инструментов.

Однако за следующие десятилетия уровень их мастерства быстро вырос. Состав сплавов постепенно становился более выверенным и однообразным, а качество орудий труда и уровень обработки изделий заметно увеличилось. Кроме того, викинги начали пользоваться не только сплавами меди и свинца, но и бронзой и драгоценными металлами, такими как золото и серебро.

Столь быстрый прогресс, как считают ученые, был обусловлен тем, что кузнецы викингов обменивались своими секретами с коллегами из других селений, а также эффективно передавали их ученикам. В пользу первого, в частности, говорит то, что многие слитки сплавов, найденные в окрестностях Рибе, по форме и составу были очень близки к аналогичным артефактам, обнаруженным на территории другого селения викингов в соседнем Хедебю.

«Одна из отличительных черт эры викингов заключается в том, что во время нее резко увеличивается количество контактов между поселениями в Северной Европе. Изучение истории эволюции кузнечного дела дает нам беспрецедентную возможность узнать культурные и социальные последствия этой древнейшей формы глобализации», — подытожила Орфану.

 
 
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Об этом рассказало изучение слитков и кузнечных инструментов с территории нынешней Дании.
 
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