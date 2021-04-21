|
Какие курсы доллара и евро установили обменники 21 апреля
Источник материала: Tut.by
Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 21 апреля растут. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 21 апреля
На торгах курс доллара вырос на 0,45% — до 2,598 рубля, курс евро укрепился на 0,14% — до 3,123 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,48% — до 3,3865 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.25).
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,6 рубля (Paritetbank, Белорусский народный банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Альфа-Банке, Белорусском народном банке, БСБ Банке — 2,596 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,128 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,121 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)