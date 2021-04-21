Какие курсы доллара и евро установили обменники 21 апреля

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 21 апреля растут. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 21 апреля

На торгах курс доллара вырос на 0,45% — до 2,598 рубля, курс евро укрепился на 0,14% — до 3,123 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,48% — до 3,3865 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.25).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,6 рубля (Paritetbank, Белорусский народный банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Альфа-Банке, Белорусском народном банке, БСБ Банке — 2,596 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,128 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,121 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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