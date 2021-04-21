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В Минске с утра заметили силовиков и спецтехнику. У Академии МВД - десятки людей со щитами
Источник материала: Tut.by
Утром 21 апреля в Минске заметили активность силовиков. Читатели пишут о десятках людей со щитами в районе одного из факультетов Академии МВД на улице Филимонова.
Один из читателей прислал видео.
— На Филимонова стояло много автобусов с зашторенными окнами и много силовиков в полном снаряжении, со щитами, — написал еще один очевидец.
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Утром 21 апреля в Минске заметили активность силовиков. Читатели пишут о десятках людей со щитами в районе одного из факультетов Академии МВД на улице Филимонова.
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