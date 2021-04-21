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В Минске с утра заметили силовиков и спецтехнику. У Академии МВД - десятки людей со щитами

21.04.2021 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 21 апреля в Минске заметили активность силовиков. Читатели пишут о десятках людей со щитами в районе одного из факультетов Академии МВД на улице Филимонова.

Один из читателей прислал видео.

— На Филимонова стояло много автобусов с зашторенными окнами и много силовиков в полном снаряжении, со щитами, — написал еще один очевидец.

Если вы заметили на улицах Минска еще что-то необычное, пишите в редакцию, вот адрес в телеграме: @tutby_editor.


Фото: читатель TUT.BY

Фото: телеграм-канал «Нашей Нівы»

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 21 апреля в Минске заметили активность силовиков. Читатели пишут о десятках людей со щитами в районе одного из факультетов Академии МВД на улице Филимонова.
 
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