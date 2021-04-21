В Минске с утра заметили силовиков и спецтехнику. У Академии МВД - десятки людей со щитами

Источник материала: Tut.by

Утром 21 апреля в Минске заметили активность силовиков. Читатели пишут о десятках людей со щитами в районе одного из факультетов Академии МВД на улице Филимонова.

Один из читателей прислал видео.

— На Филимонова стояло много автобусов с зашторенными окнами и много силовиков в полном снаряжении, со щитами, — написал еще один очевидец.

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Фото: читатель TUT.BY



Фото: телеграм-канал «Нашей Нівы»