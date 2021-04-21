Чтобы не болела шея и не немели руки. Пять простейших упражнений для тех, кто постоянно работает сидя

Источник материала: Tut.by

Люди с сидячей работой чаще всего жалуются на боли в шее, между лопатками и в пояснице, а также на головокружения и онемения пальцев или рук целиком, говорит фитнес-тренер Марина Медведькова. Инструктор рассказывает, какой минимум упражнений приведет тело в порядок.



Марина Медведьковасертифицированный инструктор , тренер Falcon Club Fitness. Окончила ВГМУ и БГУФК (кафедра ЛФК) сертифицированный, тренер Falcon Club Fitness. Окончила ВГМУ и БГУФК (кафедра ЛФК)

— Многие знакомы с теми ощущениями в теле, которые появляются после 8-часового сидения. Если умножить эти восемь часов на пять дней в неделю, будет 40 часов: что происходит с телом за это время? Оно начинает приспосабливаться к внешним условиям. Одни мышцы растягиваются, другие — уходят в повышенный тонус. Происходит изменение осанки, нарушение кровообращения, ограничение подвижности в суставах, застойные явления в малом тазу, сбой в работе внутренних органов…

Улучшить самочувствие во время рабочего дня помогут самые простые упражнения.

Но начните с простого теста: выполните повороты головы в обе стороны. Отметьте для себя, насколько безболезненно и с какой амплитудой вы это сделали. После выполнения всех упражнений — повторите тест и оцените, насколько изменились ощущения.



Фото: pexels.com

Упражнение № 1

Упражнение для глаз и мышц шеи, которое позволяет снять напряжение и усталость. Вы в положении сидя или стоя, сохраняете ровной спину, плечи опускаете, взгляд направляете вперед. Отведите по линии горизонта глаза максимально в правую сторону, зафиксируйте там взгляд на какой-либо точке, а потом поверните в эту же сторону голову. Затем верните глаза в исходное положение — вперед, после этого верните голову в исходное положение. Повторите минимум 4−6 раз в каждую сторону.

Упражнение № 2

Вы в исходном положении сидя или стоя, сохраняете ровной спину, плечи опускаете. Представьте, что хотите слегка надавить затылком на стену сзади вас, затем наклоните голову вперед, подбородком тянитесь к середине шеи. Появятся приятные ощущения под затылком. Если вам комфортно — можно увеличить амплитуду: коснитесь подбородком яремной ямочки. Количество повторений — 6−12 раз.

Упражнение № 3

Исходное положение то же самое, но руки разведите в стороны. Ладони направьте вверх, а большие пальцы назад, выполнив при этом вдох. Округлите спину, скрестив руки на груди, и сделайте выдох. Вернитесь в исходное положение. Повторите 8−10 раз.

Упражнение № 4

Исходное положение сидя, ноги широко расставлены. Наклонитесь вперед под углом 45 градусов, сохраняя ровной спину, руки положите на бедра. Округлите спину, слегка надавливая ладонями на ноги, и сделайте вдох в середину спины и область между лопатками. Вернитесь в исходное положение и на выдохе потянитесь подбородком вперед. Повторите 8−10 раз.

Упражнение № 5

Исходное положение сидя на стуле. Расставьте ноги широко, выпрямив правую в сторону. Выполните наклон вправо, сделайте вдох. Правая рука скользит по правой ноге вниз, а левая рука согнута, ладонь лежит на затылке. Повторите 6−8 раз в обе стороны.