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60 миллионов долларов хотят отсудить у «Белоруснефти» в Эквадоре

21.04.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

60 миллионов долларов хотят отсудить у «Белоруснефти» в Эквадоре
С «Белоруснефти» в Эквадоре требуют 60 миллионов долларов / neft.by
Более 60 миллионов долларов хотят взыскать в Эквадоре с «Белоруснефти» и связанной с ней местной компании. Задолженность образовалась как перед государственными учреждениями, так и местными подрядчиками за работы на нефтяных скважинах, пишет TUT.by со ссылкой на венесуэльские СМИ.

Беларусь стала сотрудничать с Эквадором в нефтяной сфере с 2012 года. Сначала наши нефтяники занимались сейсморазведкой, потом занялись и добычей нефти. «Белоруснефть» учредила с эквадорской компанией Edinpetrol совместное предприятие «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл», контрольный пакет акций которого остался у белорусской стороны.

В 2016-м «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» подписала контракт с эквадорской подрядной организацией Servicios Drilling Technologies (SDT) на бурение скважин, инженерные исследования, строительство инфраструктуры. В проекте также была задействована китайская CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company.

Эти компании совместно с «Белоруснефтью» и кредиторами «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» создали траст и прописали пропорции, в которых каждая из сторон будет получать средства. А в 2020-м SDT и её поставщики стали обвинять «Белоруснефть» в присвоении средств, которые должны были пойти в траст. Эквадорские компании насчитали более 60 миллионов долларов невыплаченных платежей с белорусской стороны.

Станислава Шапкина, гендиректора «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» и представителя «Белоруснефти», обвиняют в злоупотреблении доверием. Сам он называет эти обвинения абсурдными.

Как пишут эквадорские СМИ, сейчас «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» рассматривает возможность привлечь Gazprom International в качестве инвестора.
 
 
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Беларусь стала сотрудничать с Эквадором в нефтяной сфере с 2012 года.
 
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