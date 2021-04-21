Источник материала: UDF



С «Белоруснефти» в Эквадоре требуют 60 миллионов долларов / neft.by

TUT.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 60 миллионов долларов хотят отсудить у «Белоруснефти» в Эквадоре Беларусь стала сотрудничать с Эквадором в нефтяной сфере с 2012 года.

Беларусь стала сотрудничать с Эквадором в нефтяной сфере с 2012 года. Сначала наши нефтяники занимались сейсморазведкой, потом занялись и добычей нефти. «Белоруснефть» учредила с эквадорской компанией Edinpetrol совместное предприятие «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл», контрольный пакет акций которого остался у белорусской стороны.В 2016-м «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» подписала контракт с эквадорской подрядной организацией Servicios Drilling Technologies (SDT) на бурение скважин, инженерные исследования, строительство инфраструктуры. В проекте также была задействована китайская CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company.Эти компании совместно с «Белоруснефтью» и кредиторами «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» создали траст и прописали пропорции, в которых каждая из сторон будет получать средства. А в 2020-м SDT и её поставщики стали обвинять «Белоруснефть» в присвоении средств, которые должны были пойти в траст. Эквадорские компании насчитали более 60 миллионов долларов невыплаченных платежей с белорусской стороны., гендиректора «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» и представителя «Белоруснефти», обвиняют в злоупотреблении доверием. Сам он называет эти обвинения абсурдными.Как пишут эквадорские СМИ, сейчас «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» рассматривает возможность привлечь Gazprom International в качестве инвестора.