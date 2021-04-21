«Похоже на шантаж». Что означает странная встреча Лукашенко с рядовым украинским депутатом?

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«Фактически наложили запрет на товары примерно на $ 300 млн. Ну, а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи?», – сказал Лукашенко.

«Я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и «степ бай степ», потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты. Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват», – заявил Лукашенко.

«В Беларуси может появиться российская военная база»





Фото: belsat.eu

«В силу того, что дипломатические отношения двух стран заморожены, Лукашенко приходиться прибегать к таким встречам. Скорее всего, он сейчас шантажирует Украину и мировое сообщество тем, что может быть подписан декрет, который разрешит российским военным присутствовать на постоянной основе в Беларуси. Это может быть российская военная база в нашей стране, это может быть присутствие ограниченного военного контингента на границе с Украиной», – сказал Усов.

«Не думаю, что эти свежие высказывания Лукашенко имеют много общего с реальностью. Такое впечатление, что он на ходу придумывает псевдодиалоги. Проверить эту информацию никто не сможет. Поэтому не думаю, что стоит серьезно относиться к этим заявлениям», – считает Усов.

«Словесная шелуха, которая должна была хоть чем-то наполнить встречу»





Фото: belgazeta.by

«На безрыбье и рак щука. Если Украина официально высказала свое отношение к президентским выборам в Беларуси и не признала Лукашенко легитимным, то встреча с не оппозиционным депутатом, а депутатом от правящей партии может помочь заработать хоть какие-то информационные дивиденды», – сказал Марголин.

«Для Лукашенко это возможность показать, что даже в правящей партии Украины есть люди, которые его поддерживают. Для украинского депутата это возможность поздороваться со своим кумиром и потом две недели не мыть руку. Но большого практического смысла эта встреча не будет иметь», – считает Марголин.

«Лукашенко любит давать советы там, где его не просят. Хотя есть золотое правило: советуй тогда, когда тебя попросили. Ему бы лучше заняться урегулированием ситуации и переговорами в Беларуси, а не на Донбассе. Путин пытается доказать, что конфликт на Донбассе – внутриукраинский, Россия ни причем, и готов для этого использовать кого угодно, в том числе Лукашенко. Но в целом со стороны Лукашенко – это словесная шелуха, которая должна была хоть чем-то наполнить встречу», – отметил Марголин.

«С учетом новых отношений между Минском и Москвой и возросшей зависимости Лукашенко от Кремля, руководитель Беларуси пошел на минимальное, что было в его силах – попытался выгородить Путина. Хотя по-хорошему Россия ожидает от Беларуси официального признания Крыма российским», – полагает Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Похоже на шантаж». Что означает странная встреча Лукашенко с рядовым украинским депутатом? Зачем Лукашенко понадобилась встреча с рядовым украинским депутатом?

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