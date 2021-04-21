Источник материала: UDF



Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Дни.ру . «А где дети?»; «Ему не до детей, он развлекается»; «Куда смотрит опека?»; «Детей жалко, ему их заводить не следовало»; «Отнимите у него детей», – пишут читатели

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Куда смотрит опека?»: у Лазарева хотят отнять детей после прилюдных ласк с Малиновским Сергей Лазарев и Алекс Малиновский близко дружат.

близко дружат. Они весело проводят время на каникулах и наслаждаются обществом друг друга. В своих микроблогах артисты ежедневно публикуют фото и видео друг друга, чем порождают немало слухов.Поклонники все время пытаются выяснить, кого все-таки Сергей Лазарев и его приятель предпочитают в плане романтических отношений: женщин или мужчин. Пока этот вопрос остается открытым, и официально артисты на него не отвечают.Парочка коллег так много времени уделяет друг другу, что в СМИ уже окрестили их забавы прилюдными ласками. Многие подписчики сомневаются, что Сергею Лазареву нужны дети, ведь очевидно, что ему сейчас не до них. Напомним, отец-одиночка Сергей Лазарев воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочь Анну. Но в последнее время в его аккаунте один только Алекс.