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«Куда смотрит опека?»: у Лазарева хотят отнять детей после прилюдных ласк с Малиновским

21.04.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Куда смотрит опека?»: у Лазарева хотят отнять детей после прилюдных ласк с Малиновским
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский проводят время в Мексике в компании других знакомых, поклонники пристально за ними следят.

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский близко дружат. Они весело проводят время на каникулах и наслаждаются обществом друг друга. В своих микроблогах артисты ежедневно публикуют фото и видео друг друга, чем порождают немало слухов.

Поклонники все время пытаются выяснить, кого все-таки Сергей Лазарев и его приятель предпочитают в плане романтических отношений: женщин или мужчин. Пока этот вопрос остается открытым, и официально артисты на него не отвечают.

Парочка коллег так много времени уделяет друг другу, что в СМИ уже окрестили их забавы прилюдными ласками. Многие подписчики сомневаются, что Сергею Лазареву нужны дети, ведь очевидно, что ему сейчас не до них. Напомним, отец-одиночка Сергей Лазарев воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочь Анну. Но в последнее время в его аккаунте один только Алекс.

«А где дети?»; «Ему не до детей, он развлекается»; «Куда смотрит опека?»; «Детей жалко, ему их заводить не следовало»; «Отнимите у него детей», – пишут читатели Дни.ру.
 
 
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