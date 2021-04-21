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Разворот! Доллар резко подорожал утром 21 апреля после шести снижений подряд

21.04.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Разворот! Доллар резко подорожал утром 21 апреля после шести снижений подряд
Иллюстративное фото
Утром в среду белорусский рубль существенно подорожал к российскому, отбросив его на минимум за 5(!) месяцев.

Валютная корзина подешевела на 0,03% до минимума за 86 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:06:

Курс доллара вырос сразу на 0,0134 BYN до 2,5998 BYN/USD и оставил минимум за два месяца.

Напомним, что за предыдущие шесть торгов доллар потерял 0,0567 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0053 BYN до 3,1239 BYN/EUR.

Евро укрепляется уже третий день. Суммарно за это время евровалюта подорожала на 0,0157 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0142 BYN до 3,3885 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 148 дней. До минимального значения за пять месяцев не хватило всего 3 дня.

Московская биржа


Российский рубль опять девальвируется к доллару и евро утром на торгах в Москве. Так, стоимость доллара за сутки подросла на 70 копеек до 76,75 российских рублей.

Курс евро вырос до 92,26 российских рублей. Это на 50 копеек выше вчерашнего значения в это же время.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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