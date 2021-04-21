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Разворот! Доллар резко подорожал утром 21 апреля после шести снижений подряд
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Валютная корзина подешевела на 0,03% до минимума за 86 дней.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара вырос сразу на 0,0134 BYN до 2,5998 BYN/USD и оставил минимум за два месяца.
Напомним, что за предыдущие шесть торгов доллар потерял 0,0567 BYN.
Курс евро поднялся на 0,0053 BYN до 3,1239 BYN/EUR.
Евро укрепляется уже третий день. Суммарно за это время евровалюта подорожала на 0,0157 BYN.
Курс российского рубля обвалился на 0,0142 BYN до 3,3885 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 148 дней. До минимального значения за пять месяцев не хватило всего 3 дня.
Московская биржа
Российский рубль опять девальвируется к доллару и евро утром на торгах в Москве. Так, стоимость доллара за сутки подросла на 70 копеек до 76,75 российских рублей.
Курс евро вырос до 92,26 российских рублей. Это на 50 копеек выше вчерашнего значения в это же время.
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Курс евро поднялся на 0,0053 BYN до 3,1239 BYN/EUR.
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