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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: Режим отрезали от внешнего финансирования Поток зарубежных инвестиций в Беларусь уже остановлен.

– Ранее санкции означали проблемы с расчетами в долларах. Предприятия, которые попали под эти штрафные меры, пытались уйти от расчетов в американской валюте и перейти в евро. Я так полагаю, что в данной ситуации эта тактика сохранится, если не последуют какие-то санкции от ЕС. Возможности для продажи белорусской продукции станут более сложными. Естественно, усложнятся проблемы с закупкой импортных комплектующих и оборудования для продолжения модернизации.Для того, чтобы говорить более конкретно, надо знать, насколько изменится сам статус санкций. Вчера директор исследовательского центра ИПМ говорил, что ключевой момент санкций – имиджевый эффект. Сегодня мир изменился, многие компании будут просто сторониться работать с предприятиями, попавшими под эти ограничения. Это действительно серьезная проблема, которая уже существует. Санкции со стороны Евросоюза перекрыли доступ к иностранному финансированию и инвестициям в Беларусь. Поток зарубежных инвестиций уже де-факто остановлен.– Ранее эксперты говорили о том, что фактически под санкциями может оказаться любое предприятие, которое сотрудничает с компаниями в санкционном списке. Если этот статус будет расширен, то определенные проблемы будут.Многие заводы продолжают модернизацию, они заинтересованы в импорте современного оборудования, технологий, которые есть сегодня на Западе. Привлечение новых технологий будет очень ощутимой проблемой. Особенно, когда стратегия развития «Нафтана» до 2030 года предполагает уход в нефтехимию, а для этого предстоит закупить зарубежные технологии, потому что отечественных сегодня нет. Это будет сложная задача для того же «Нафтана» и предприятий в нефтехимической промышленности, которые планирует проекты модернизации и переоснащения, чтобы адаптироваться к новым вызовам на мировом рынке.– Безусловно, сегодня расчеты нефтепродуктов в долларах. Это скажется на конкурентоспособности. Возможно, санкции вынудят предприятия снизить объемы экспорта, больше продавать на внутреннем рынке. Был определенный период, когда предприятия продавали свою продукцию на российском рынке, в том числе и нефтепродукты. Не исключено, что в данной ситуации поставки могут вырасти на российский рынок, хотя там тоже есть проблемы.Все зависит от эффекта санкций, насколько их расширят, поддержат ли эту кампанию другие страны. От этого будет зависеть потери, которые понесет белорусская экономика.– Я бы так еще не сказала, надо следить за ситуацией. Но есть уже и европейский пакет санкций. Он уже работает в плане того, что Беларусь уже оказалась отрезана от внешнего финансирования, прежде всего иностранных инвестиций.Если мы говорим о создании негативного имиджа белорусской экономики для потенциальных инвесторов, то безусловно, фактор «токсичности» действует, но это не только сами санкции, а в целом нестабильная политическая ситуация, макроэкономическая неопределенность, недоверие к правовой системе. Ухудшение имиджа инвестиционного фона уже работает, еще с момента введения европейских санкций.