Источник материала: UDF



Фото: пресс-служба Минобороны

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зеленский одобрил закон о призыве в украинскую армию без мобилизации Это поможет реагировать на внезапную агрессию.

Предполагается, что это решение позволит оперативно доукомплектовать в/ч обученными бойцами с боевым опытом, что «существенно повысит» их боеспособность во время внезапной военной агрессии, и в целом «стремительно нарастит и быстро увеличит боевой потенциал сил обороны».В частности, закон вводит новый вид военной службы – «военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период». Вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в период, от воинского учета или учебных (специальных) сборов.В особый период на в/с будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачисленных в военный оперативный резерв.На призванных будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, что и для мобилизованных. Закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение полугода после прекращения такой службы.Решение о проведении такого призыва будет принимать верховный главнокомандующий ВСУ (сейчас – Зеленский) по представлению главнокомандующего ВСУ (сейчас – начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак). В этом решении будут определены категории резервистов, которых нужно призвать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва, и тому подобное.Закон также реформирует систему военного учета и деятельность военкоматов по «европейским принципам и подходам». Предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и соцподдержки. Будет упорядочены вопросы воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.Учет будет производиться в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы «Оберіг» (Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов).Закон, как полагают его авторы, «осовременивает» требования к админответственности чиновников, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законов о воинской обязанности, в/с, умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов.