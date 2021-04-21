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«Стоп бензин». НАУ придумало, как сделать акцию более эффективной

21.04.2021 11:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Водители 97» запустили новую акцию протеста. Они предлагают либо полностью отказаться от посещения государственных АЗС, либо заправляться всего по 1,5-2 литра.

«Стоп бензин». НАУ придумало, как сделать акцию более эффективной

Но Народное антикризисное управление проконсультировалось со специалистами и предлагает сделать акцию «Стоп бензин» еще эффективнее.

Как сообщается, только четверть продукции отечественных НПЗ идет на внутренний рынок. При этом экономически продажи внутри страны гораздо выгоднее, чем экспорт.

«Реализация на внутреннем рынке помогает компенсировать все потери из-за изменения цен на мировом рынке», — отмечают в НАУ.

Эксперты говорят, что Беларусь производит много дизельного топлива, но бОльшая его часть идет на экспорт, поэтому «отказ от него внутри страны приведет к экономическому эффекту, но никак не повлияет на работу заводов».

92-й бензин тоже, в основном, поставляется за границу.

А вот с 95-м — совсем другая история: «Он не только самый выгодный с точки зрения продажи внутри страны, но и на заводах меньше всего места для его хранения».

Поэтому, подчеркивают в НАУ, важно сконцентрироваться на полном отказе от покупки этой марки бензина.

По мнению экспертов, «это позволит не только снизить поступления от продажи топлива, но и повлиять на работу предприятий нефтехимической промышленности».

НАУ дало советы автовладельцам, чьи машины работают на 95-м:

1. Самый простой: заправляться 92-м. По словам специалистов, если вы не гоняете на гоночном болиде, а катаетесь по городу, ваш автомобиль даже не заметит подмены. А вы сэкономите и попротестуете.

2. Пересесть на такси (автопарк, в основном, ездит на газу), каршеринг (в основном, используют 92-й) или общественный транспорт.

3. Ходить пешком, если расстояния позволяют.

«Отказ от 95-го бензина — это реальный и эффективный способ борьбы с режимом!» — утверждают в НАУ.

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«Водители 97» запустили новую акцию протеста. Они предлагают либо полностью отказаться от посещения государственных АЗС, либо заправляться всего по 1,5-2 литра.
 
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