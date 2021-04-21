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«Стоп бензин». НАУ придумало, как сделать акцию более эффективной
Источник материала: Навiны
«Водители 97» запустили новую акцию протеста. Они предлагают либо полностью отказаться от посещения государственных АЗС, либо заправляться всего по 1,5-2 литра.
Но Народное антикризисное управление проконсультировалось со специалистами и
Как сообщается, только четверть продукции отечественных НПЗ идет на внутренний рынок. При этом экономически продажи внутри страны гораздо выгоднее, чем экспорт.
«Реализация на внутреннем рынке помогает компенсировать все потери из-за изменения цен на мировом рынке», — отмечают в НАУ.
Эксперты говорят, что Беларусь производит много дизельного топлива, но бОльшая его часть идет на экспорт, поэтому «отказ от него внутри страны приведет к экономическому эффекту, но никак не повлияет на работу заводов».
92-й бензин тоже, в основном, поставляется за границу.
А вот с 95-м — совсем другая история: «Он не только самый выгодный с точки зрения продажи внутри страны, но и на заводах меньше всего места для его хранения».
Поэтому, подчеркивают в НАУ, важно сконцентрироваться на полном отказе от покупки этой марки бензина.
По мнению экспертов, «это позволит не только снизить поступления от продажи топлива, но и повлиять на работу предприятий нефтехимической промышленности».
НАУ дало советы автовладельцам, чьи машины работают на 95-м:
1. Самый простой: заправляться 92-м. По словам специалистов, если вы не гоняете на гоночном болиде, а катаетесь по городу, ваш автомобиль даже не заметит подмены. А вы сэкономите и попротестуете.
2. Пересесть на такси (автопарк, в основном, ездит на газу), каршеринг (в основном, используют 92-й) или общественный транспорт.
3. Ходить пешком, если расстояния позволяют.
«Отказ от 95-го бензина — это реальный и эффективный способ борьбы с режимом!» — утверждают в НАУ.
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«Водители 97» запустили новую акцию протеста. Они предлагают либо полностью отказаться от посещения государственных АЗС, либо заправляться всего по 1,5-2 литра.
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