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В Минске заметили активные перемещения силовиков в экипировке и людей в «гражданке». Что происходит?
Источник материала: Onliner
Сегодня утром некоторые минские читатели обратили внимание на отряды людей в форме и в гражданской одежде — кто-то передвигался пешком, кто-то в автобусах, кто-то строился будто бы на развод... Маневры вызвали некоторое удивление горожан: что на этот раз случилось? Мы спросили в МВД.
Вскоре в канале ведомства
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В Минске заметили активные перемещения силовиков в экипировке и людей в «гражданке». Что происходит?
Сегодня утром некоторые минские читатели обратили внимание на отряды людей в форме и в гражданской одежде — кто-то передвигался пешком, кто-то в автобусах, кто-то...
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