В Минске заметили активные перемещения силовиков в экипировке и людей в «гражданке». Что происходит?

Источник материала: Onliner

Сегодня утром некоторые минские читатели обратили внимание на отряды людей в форме и в гражданской одежде — кто-то передвигался пешком, кто-то в автобусах, кто-то строился будто бы на развод... Маневры вызвали некоторое удивление горожан: что на этот раз случилось? Мы спросили в МВД.

Вскоре в канале ведомства появился комментарий: это «ежегодные плановые практические занятия по отработке действий в различных условиях». Пресс-служба отметила, что эти мероприятия — часть учебного процесса курсантов Академии МВД. А учения проводятся во взаимодействии с внутренними войсками и другими подразделениями органов внутренних дел.