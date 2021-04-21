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Эквадорские компании хотят отсудить у «Белоруснефти» 60 миллионов долларов

21.04.2021 11:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эквадорские компании хотят взыскать с «Белоруснефти» и связанной с ней местной Edinpetrol более чем 60 млн долларов. Причина в том, что белорусская компания не привлекла в страну обещанное финансирование, но зато обзавелась долгами перед местными частными и государственными компаниями, сообщает местное издание La Fuente.

В 2012 году «Белоруснефть» и местная компания Edinpetrol открыли совместное предприятие «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл», контрольный пакет акций принадлежит белорусской компании. Во время заключения соглашений о сотрудничестве Эквадор — Беларусь речь шла не только о продаже, но и о совместном производстве, расширении компании и внедрении новых технологий. «От этого остались только заголовки в прессе», — сообщает издание.

В 2016 году «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» подписал контракт с местной подрядной организацией Servicios Drilling Technologies (SDT) о бурении скважин, а также контракт с госкомпанией Эквадора «Петроамазонас» на разработку месторождения Армадилло по новой технологии за деньги генподрядчика. Кредиторы компании создали траст и прописали, в каких пропорциях и кому будут возвращать их инвестиции. А в 2020 году SDT и ее поставщики обвинили «Белоруснефть» в присвоении средств из траста и злоупотреблении доверием. Речь идет о 60 млн долларов.

«Компании (SDT и ее поставщики), вложившие средства в месторождение Армадилло, требуют от белорусской компании невыплаченных платежей на сумму более 60 млн долларов», — говорится в расследовании La Fuente .

В марте 2021 года компания из Эквадора направила письмо министру энергетики страны о том, что белорусская компания не привлекла в страну обещанное финансирование, но ежемесячно берет вознаграждение, при этом имеет долги в размере около 60 млн долларов не только перед местными частными компаниями, но и перед государственными. Все это поставило местные компании в сложное финансовое положение, сообщается в расследовании издания.

Эквадорские компании хотят отсудить у «Белоруснефти» 60 миллионов долларов

 
 
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Эквадорские компании хотят взыскать с «Белоруснефти» и связанной с ней местной Edinpetrol более чем 60 млн долларов. Причина в том, что белорусская компания...
 
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