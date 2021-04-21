Дальше только память. Не стало последнего из живых защитников Брестской крепости

Источник материала: Onliner

Петр Котельников был последним из живых бойцов, защищавших Брестскую крепость. Во время начала войны ему было 12 лет, позже за оборону крепости был награжден орденом Отечественной войны II степени. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием. Умер у себя дома в Москве 20 апреля, об этом сообщает Пятый канал.

Котельников родился в 1929 году в селе Богоявленском Земетчинского района Пензенской области. Когда ему было 6 лет, у него умерла мама, а затем и отец. Учился и воспитывался мальчик в детском доме в Ростовской области.

На начало войны Петру было 12 лет, он был воспитанником музыкантского 44-го стрелкового полка.

«Пробуждение в то утро было страшным. В первые минуты войны мы, воспитанники полков, под разрывами бомб и снарядов вслед за взрослыми бросились в арсеналы к оружию. Но винтовок нам не досталось. Крепость пылала. Мы тушили огонь в казармах, казематах, на складах, ползали в разведку, разыскивали боеприпасы, делали вылазки к Бугу за водой, помогали раненым, женщинам и детям. В конце июня группа бойцов пошла на прорыв, нас взяли с собой», — делился воспоминаниями ветеран.





Но на действующий фронт Котельников не попал — был в плену, а после освобождения Беларуси работал на танковом заводе на Урале. После войны продолжил делать карьеру в армии, дослужился до полковника. Был воином-интернационалистом, служил в Западной группе советских войск в Германии.

С 2006 года ветеран проживал в Москве, но каждый послевоенный рассвет 22 июня встречал в Брестской крепости. Ветеран в СМИ отмечал, что его главной целью было дожить до 75-летия Победы. Ее он тоже достиг.