Компания Ford показала, каким будет преемник Mondeo

Источник материала: Onliner

Компания Ford недовольна объемами продаж Mondeo/Fusion и намерена отказаться от модели D-класса. На автосалоне в Шанхае представители американской компании рассказали, что вместо Mondeo они выпустят на рынок среднеразмерный кроссовер в стиле Mustang Mach-E. Знакомьтесь: Ford Evos.





Разрабатывалась новинка в Китае совместными усилиями Changan и Ford. Получился интересный с точки зрения дизайна кроссовер с купеобразным силуэтом кузова, светящейся «бровью» решетки радиатора, рельефными боковинами, выдвижными ручками и хитрыми «завитушками» оптики. Очевидно, подобная модель будет более привлекательна для покупателей, чем Mondeo. Осталось дождаться Evos на глобальной арене.





В интерьере — огромный экран шириной более метра. В новой модели используется мультимедийный комплекс Ford SYNC 2.0 с обновлениями, синхронизацией со смартфоном и дистанционными функциями. В Китае машина поступит в продажу уже в ближайшие месяцы. Там Ford Evos будет доступен с гибридной силовой установкой. Обещают завезти модель и в ЕС, а также в США. До нас Evos не доедет. У нас в почете Transit, а легковые модели Ford покинули рынок.



