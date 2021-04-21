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Компания Ford показала, каким будет преемник Mondeo

21.04.2021 11:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Ford недовольна объемами продаж Mondeo/Fusion и намерена отказаться от модели D-класса. На автосалоне в Шанхае представители американской компании рассказали, что вместо Mondeo они выпустят на рынок среднеразмерный кроссовер в стиле Mustang Mach-E. Знакомьтесь: Ford Evos. 

Компания Ford показала, каким будет преемник Mondeo

Разрабатывалась новинка в Китае совместными усилиями Changan и Ford. Получился интересный с точки зрения дизайна кроссовер с купеобразным силуэтом кузова, светящейся «бровью» решетки радиатора, рельефными боковинами, выдвижными ручками и хитрыми «завитушками» оптики. Очевидно, подобная модель будет более привлекательна для покупателей, чем Mondeo. Осталось дождаться Evos на глобальной арене.

Компания Ford показала, каким будет преемник Mondeo

В интерьере — огромный экран шириной более метра. В новой модели используется мультимедийный комплекс Ford SYNC 2.0 с обновлениями, синхронизацией со смартфоном и дистанционными функциями. В Китае машина поступит в продажу уже в ближайшие месяцы. Там Ford Evos будет доступен с гибридной силовой установкой. Обещают завезти модель и в ЕС, а также в США. До нас Evos не доедет. У нас в почете Transit, а легковые модели Ford покинули рынок.

Компания Ford показала, каким будет преемник Mondeo
Ford Mondeo I, 1993 г.в., 285 000 км
синий, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
1810 р.
700$ / 581€
Ford Mondeo I, 1995 г.в., 256 985 км
зеленый, хетчбэк, бензин 2 л, механическая, передний привод
1293 р.
500$ / 415€
Ford Mondeo II, 1997 г.в., 250 000 км
серебристый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
4526 р.
1750$ / 1451€
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Компания Ford недовольна объемами продаж Mondeo/Fusion и намерена отказаться от модели D-класса. На автосалоне в Шанхае представители американской компании рассказали,...
 
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