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«Цэнтр гарадскога жыцця» в Гродно хотят ликвидировать

21.04.2021 11:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Экономическом суде Гродненской области прошло подготовительное заседание по делу о ликвидации «Цэнтра гарадскога жыцця».

При этом директор учреждения узнал об этом за несколько часов до начала заседания, сообщает Hrodna.life.

Дело рассматривает судья Юлия Баклажец.

На первом подготовительном заседании присутствовали также заместитель прокурора города Гродно Александр Южик, заместитель начальник юридического отдела Гродненского горисполкома Сергей Тыбулевич, начальник отдела культуры Гродненского горисполкома Денис Черняк.

С иском об ликвидации обратился прокурор города Владимир Клишин. 30 марта он обратился в Экономический суд Гродненской области с просьбой ликвидировать культурно-просветительское частное учреждение «Цэнтр гарадскога жыцця».

Причина — выставка Алеся Пушкина, на которой была картина, которая якобы подпадает под закон о противодействии экстремизму. Вероятно, речь идет о картине, на которой изображен Евгений Жихарь. Данные о нем в иске почти дословно взяли с Википедии, рассказал Hrodna.life директор центра Павел Можейко.

В иске Клишин ссылается на статью 81 Кодекса о культуре, согласно которой деятельность культурного учреждения можно запретить, если она пропагандирует войну, экстремистскую деятельность, насилие и жестокость, социальную, национальную, религиозную, расовую исключительность, нетерпимость или вражду, порнографию, подстрекает к совершению преступлений.

Доказательств на заседании не предоставили, рассказал Павел Можейко.

Павел попросил суд дать ему время на ознакомление с материалами.

21 апреля рассмотрение дела продолжится. В течение месяца иск рассмотрят.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Экономическом суде Гродненской области прошло подготовительное заседание по делу о ликвидации «Цэнтра гарадскога жыцця».
 
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