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Доносчики бдят: водитель автобуса передал пассажирам "привет от политзаключенных" - его сдал сотрудник охраны метро

21.04.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Водитель автобуса передал по громкой связи пассажирам «привет от политзаключенных». Это услышал ехавший в этом автобусе сотрудник службы безопасности метрополитена и донес на водителя в милицию.


В итоге мужчину арестовали на 15 суток, сообщает правозащитный центр «Вясна» 

41-летний минчанин два года работает водителем пригородного автобуса в одном из столичных автопарков. 12 апреля, около 7.30, утра во время маршрута, на котором ездит много постоянных пассажиров, знакомых с ним, мужчина по громкой связи передал привет от политзаключенных. 

Сделал он это, потому что в декабре его сына осудили на три года «химии» за августовские протесты.

Однако среди пассажиров тем утром оказался и сотрудник службы безопасности минского метрополитена, который донес на водителя в милицию. По его словам, водитель «по громкой связи говорил про то, что в наших тюрьмах сидит много узников совести и не надо забывать про них, но призывов к массовым мероприятиям не было».

Мужчину задержали через несколько дней после этого случая и составили протокол по статье 24.23 КоАП. Его поступок расценили как призыв к массовым мероприятиям. Сам же водитель вины в этом поступке не видит.

В итоге судья Минского района Алексей Кропочев признал водителя автобуса виновным и присудил ему 15 суток ареста, пишет tut.by
 
 
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Водитель автобуса передал по громкой связи пассажирам «привет от политзаключенных». Это услышал ехавший в этом автобусе сотрудник службы безопасности...
 
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