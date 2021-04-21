



Вясна» В итоге мужчину арестовали на 15 суток, сообщает правозащитный центр «





41-летний минчанин два года работает водителем пригородного автобуса в одном из столичных автопарков. 12 апреля, около 7.30, утра во время маршрута, на котором ездит много постоянных пассажиров, знакомых с ним, мужчина по громкой связи передал привет от политзаключенных.





Сделал он это, потому что в декабре его сына осудили на три года «химии» за августовские протесты.





Однако среди пассажиров тем утром оказался и сотрудник службы безопасности минского метрополитена, который донес на водителя в милицию. По его словам, водитель «по громкой связи говорил про то, что в наших тюрьмах сидит много узников совести и не надо забывать про них, но призывов к массовым мероприятиям не было».





Мужчину задержали через несколько дней после этого случая и составили протокол по статье 24.23 КоАП. Его поступок расценили как призыв к массовым мероприятиям. Сам же водитель вины в этом поступке не видит.





судья Минского района Алексей Кропочев признал водителя автобуса виновным и присудил ему 15 суток ареста, пишет tut.by В итогепризнал водителя автобуса виновным и присудил ему 15 суток ареста, пишет







