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В прямом эфире радио «Мир» в Беларуси разыграли квартиру

21.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В прямом эфире радио «Мир» в Беларуси была разыграна квартира. Счастливчика определил случай, сообщает «МИР 24».

Накануне состоялся финальный розыгрыш рекламной игры «Мечта в ОПЛАТИ». Из прозрачного ящика ведущие достали шар с номером, который принадлежал будущему новоселу. Победителем стал житель города Лида Гродненской области Александр Шор.

Напомним, что с осени 2020 года в эфире радиостанции разыгрываются различные призы. Так, обладателями новых смартфонов стали уже 20 слушателей. Главное условие для участников игры радио «Мир» – использование специального приложения под названием «ОПЛАТИ».

Радио «Мир» – одна из самых популярных радиостанций в Беларуси. Собственный объем вещания – 24 часа в сутки. Для слушателей диджеи готовят авторские проекты, шоу, рассказывают о самых последних новостях.



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Победителем стал житель города Лида Гродненской области Александр Шор.
 
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