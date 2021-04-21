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В прямом эфире радио «Мир» в Беларуси разыграли квартиру
21.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В прямом эфире радио «Мир» в Беларуси была разыграна квартира. Счастливчика определил случай, сообщает «МИР 24».
Накануне состоялся финальный розыгрыш рекламной игры «Мечта в ОПЛАТИ». Из прозрачного ящика ведущие достали шар с номером, который принадлежал будущему новоселу. Победителем стал житель города Лида Гродненской области Александр Шор.
Напомним, что с осени 2020 года в эфире радиостанции разыгрываются различные призы. Так, обладателями
Радио «Мир» – одна из самых популярных радиостанций в Беларуси. Собственный объем вещания – 24 часа в сутки. Для слушателей диджеи готовят авторские проекты, шоу, рассказывают о самых последних новостях.
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Победителем стал житель города Лида Гродненской области Александр Шор.
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