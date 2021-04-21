Семикратный чемпион Польши по футболу выступил в поддержку свободных спортсменов Беларуси

Источник материала: Tut.by

Футболисты польского клуба «Лех» вышли на разминку перед матчем с «Лехией» в майках в поддержку свободных спортсменов Беларуси.

«Солидарность со свободными спортсменами Беларуси», — было написано на майках.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Леха», который является семикратным чемпионом страны.