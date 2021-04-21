В Минске в пятницу покажут фильм, мировая премьера которого пройдет в Вене только в сентябре

Источник материала: Tut.by

В конце недели в Минске пройдут два показа фильма «Слепок» , в главной роли которого снялась прима-балерина петербуржского Мариинского театра Диана Вишнёва. Лента посвящена красоте и возможностям человеческого тела и объединила изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. «Слепок снимали» в московском Пушкинском музее, а мировая премьера картины пройдет в Вене только в сентябре. А в пятницу в « Falcon Club Бутик Кино » ленту представит искусствовед Марианна Суховей. Показ пройдет и в воскресенье в « Центральном ».

Фильм — танцевальный перформанс снимали в Пушкинском музее, который был закрыт в период пандемии. Залы без посетителей стали идеальной площадкой для артистов, которые через танец показывают разные периоды изобразительного искусства: от Древней Греции до Ренессанса.

К слову, номера поставили пять молодых хореографов, лауреатов-номинантов конкурса Context, а музыку специально к фильму написали пять композиторов.

Режиссер Андрей Сильвестров говорит, что каждый номер он снимал по-особому.

— Что-то снято одним планом, и это образует танец камеры вокруг танцоров. Что-то снято, наоборот, восемью камерами и образует полиэкраны, где сразу очень много разных событий, — рассказывает Сильвестров.

«Слепок» Когда и где: 23 апреля, в 19.00, в « Бутик Кино » и 25 апреля, в 18.00, в « Центральном »

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