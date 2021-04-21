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В Минске в пятницу покажут фильм, мировая премьера которого пройдет в Вене только в сентябре
Источник материала: Tut.by
В конце недели в Минске пройдут
Фильм — танцевальный перформанс снимали в Пушкинском музее, который был закрыт в период пандемии. Залы без посетителей стали идеальной площадкой для артистов, которые через танец показывают разные периоды изобразительного искусства: от Древней Греции до Ренессанса.
К слову, номера поставили пять молодых хореографов, лауреатов-номинантов конкурса Context, а музыку специально к фильму написали пять композиторов.
Режиссер Андрей Сильвестров говорит, что каждый номер он снимал по-особому.
— Что-то снято одним планом, и это образует танец камеры вокруг танцоров. Что-то снято, наоборот, восемью камерами и образует полиэкраны, где сразу очень много разных событий, — рассказывает Сильвестров.
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