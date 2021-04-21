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Sollers Ford готовится к перезапуску моторного завода в Елабуге, где будут делать дизеля для Transit

21.04.2021 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

СП Sollers Ford, зимой выкупившее у концерна Ford производственные активы завода двигателей в Елабуге, готовится к перезапуску предприятия и начинает прием персонала.


Напомним, что в планах завода — выпуск дизельных двигателей для выпускаемой в России линейки коммерческих автомобилей Transit. Сообщается, что на начальном этапе будет сформирована команда из узкопрофильных квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в автопроме и запуске проектов. Им предстоит выстроить все производственные и логистические цепочки, а также пройти все этапы технологической подготовки производства в соответствии со стандартами концерна Ford Motor, включая этапы проектирования, изготовления, пусконаладки и приемки оборудования и оснастки.


Завод двигателей расположен в непосредственной близости к основному действующему предприятию по производству Transit и занимает площадь 42 600 м2. Старт серийного производства турбодизелей в Елабуге запланирован на 2023 год.

 
 
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СП Sollers Ford, зимой выкупившее у концерна Ford производственные активы завода двигателей в Елабуге, готовится к перезапуску предприятия и начинает прием персонала.
 
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