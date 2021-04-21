Sollers Ford готовится к перезапуску моторного завода в Елабуге, где будут делать дизеля для Transit

Источник материала: Tut.by

СП Sollers Ford , зимой выкупившее у концерна Ford производственные активы завода двигателей в Елабуге, готовится к перезапуску предприятия и начинает прием персонала.





Напомним, что в планах завода — выпуск дизельных двигателей для выпускаемой в России линейки коммерческих автомобилей Transit. Сообщается, что на начальном этапе будет сформирована команда из узкопрофильных квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в автопроме и запуске проектов. Им предстоит выстроить все производственные и логистические цепочки, а также пройти все этапы технологической подготовки производства в соответствии со стандартами концерна Ford Motor, включая этапы проектирования, изготовления, пусконаладки и приемки оборудования и оснастки.





Завод двигателей расположен в непосредственной близости к основному действующему предприятию по производству Transit и занимает площадь 42 600 м2. Старт серийного производства турбодизелей в Елабуге запланирован на 2023 год.