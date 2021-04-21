«Даже если Путин психанет, для фактического поглощения Беларуси потребуются годы»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Рефлексия и реакция – об опасениях белорусов накануне встречи Лукашенко и Путина.

– Всем, кто переживает по поводу интеграции до уровня «одно государство» сейчас (переживают многие).

Построить военную базу – месяцы. Физически построить.

Перейти на российский софт – минимум полгода, на практике – год и больше, т.к. требуется полная унификация законодательства.

Унифицировать налоговое, таможенное законодательство до уровня 1 в 1 – несколько лет.

Синхронизировать бюджетную политику, госуправление – годы.

Перепрошить мозги большинству, которое этого не приемлет и будет всегда нелояльно - вечности не хватит.

Дотировать экономику, в которой люди будут нелояльны в немаленькой стране где нет ресурсов – дорого. Беларусь больше Чечни в 5 раз, больше Крыма в 8 раз, больше «ЛНР» и «ДНР» в 10 раз.

Обняться, поцеловаться, и сделать очередную декларацию о вечной дружбе и союзе не стоит ничего и занимает 5 минут эфирного времени.

Лукашенко всегда физически тормозил фактическую интеграцию насколько мог. Среди тех, кто его защищает до конца сейчас, немало осталось тех, кто тоже не приемлет никакого подчинения Москве.

Об этом стоит помнить и сохранять спокойствие. Наш прогноз – будет много пены. Даже если Путин психанет и пойдет на радикальные шаги при внешней лояльности зажатого в угол Лукашенко, для фактического поглощения потребуются годы. И как только конъюнктура поменяется, все развалится с треском.

Но успокоиться не значит расслабиться. От внутренней динамики зависят сроки благоприятного исхода из этой сложной ситуации. В худшем сценарии эти годы могут ползучим образом и пройти. Любые резкие действия и заявления, даже публичные, открывают новое окно возможностей, являются триггером для активизации всех игроков внутри и извне Беларуси.

Эксперт: Становится реальным появление в Беларуси российской военной базы и признание Крыма

Чем грозит Лукашенко