Украина усилила охрану границы с Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 21 – апр Sputnik. Государственная пограничная служба Украины сосредоточила внимание на белорусско-украинском участке. В то же время украинские военные констатируют, что скоплений войск не наблюдается, передает РБК-Украина .

По словам спикера ГПСУ Андрей Демченко, обстановке на белорусско-украинской границе всегда уделяется существенное внимание. Сейчас ситуация остается спокойной.

"Непосредственно на линии границы или рядом с границей мы не фиксируем движения военной техники или скопления военных подразделений. Нестандартных ситуаций пока тоже не фиксировалось", – отметил Демченко.

В свою очередь белорусские пограничники несут службу в повседневном режиме, об этом рассказал официальный представитель Госпорганкомитета Беларуси Антон Бычковский.

"Никаких дополнительных мер не действует, за исключением ограничений в связи с противоэпидемиологической ситуацией", – пояснил Бычковский.

До конца 2021 года Украина ввела дополнительные меры на границе с Беларусью. Страна-соседка обосновала это усилением контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждением правонарушений и защиты национальной безопасности.

В частности, в период с 22:00 до 06:00 запрещены любые работы вблизи границы, запрещено передвижение транспорта и людей, любые полеты авиации и беспилотных средств. Ограничения также затрагивают выполнение рейсов плавательных судов, а также водолазных работ в приграничье.