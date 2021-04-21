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Украина усилила охрану границы с Беларусью
21.04.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 21 – апр Sputnik. Государственная пограничная служба Украины сосредоточила внимание на белорусско-украинском участке. В то же время украинские военные констатируют, что скоплений войск не наблюдается, передает
По словам спикера ГПСУ Андрей Демченко, обстановке на белорусско-украинской границе всегда уделяется существенное внимание. Сейчас ситуация остается спокойной.
"Непосредственно на линии границы или рядом с границей мы не фиксируем движения военной техники или скопления военных подразделений. Нестандартных ситуаций пока тоже не фиксировалось", – отметил Демченко.
В свою очередь белорусские пограничники несут службу в повседневном режиме, об этом рассказал официальный представитель Госпорганкомитета Беларуси Антон Бычковский.
"Никаких дополнительных мер не действует, за исключением ограничений в связи с противоэпидемиологической ситуацией", – пояснил Бычковский.
До конца 2021 года Украина ввела дополнительные меры на границе с Беларусью. Страна-соседка обосновала это усилением контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждением правонарушений и защиты национальной безопасности.
В частности, в период с 22:00 до 06:00 запрещены любые работы вблизи границы, запрещено передвижение транспорта и людей, любые полеты авиации и беспилотных средств. Ограничения также затрагивают выполнение рейсов плавательных судов, а также водолазных работ в приграничье.
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Украинские власти увеличили количество пограничных нарядов, а также нацелии подразделения на максимальное отслеживание ситуации в приграничных районах.
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