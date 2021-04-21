Неловкий момент: Кристина Асмус опозорилась на своем дне рождения

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская актриса Кристина Асмус с размахом отметила 33-й день рождения: падение звезды на собственном празднике обсуждают в сети.

14 апреля звезда телесериала "Интерны" встретила день рождения в кругу родных, но веселую вечеринку со звездными друзьями и приятелями устроила лишь через неделю. Все это время актриса готовилась к мероприятию: подбирала стильные наряды, составляла меню и организовывала программу.

Веселый праздник Асмус запомнился не только присутствующим, но и поклонникам: в сеть попало видео конфуза, который случился с актрисой под конец вечеринки.

Кульминацией вечера стал огромный торт, состоящий из пяти ярусов. Асмус загадала желание и начала задувать свечи, но приняла неудобную позу, поскользнулась и упала прямо на гостей. Актриса отнеслась к падению с юмором.

Среди приглашенных не было Гарика Харламова. Комик не захотел приезжать на праздник бывшей возлюбленной и предпочел ограничиться скромным поздравлением в своем Instagram. Таким образом он будто подтвердил слова Асмус: недавно актриса заговорила об отношениях с бывшим мужем и заявила, что Харламов обижен на нее .

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