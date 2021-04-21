ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неловкий момент: Кристина Асмус опозорилась на своем дне рождения

21.04.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская актриса Кристина Асмус с размахом отметила 33-й день рождения: падение звезды на собственном празднике обсуждают в сети.

14 апреля звезда телесериала "Интерны" встретила день рождения в кругу родных, но веселую вечеринку со звездными друзьями и приятелями устроила лишь через неделю. Все это время актриса готовилась к мероприятию: подбирала стильные наряды, составляла меню и организовывала программу.

Веселый праздник Асмус запомнился не только присутствующим, но и поклонникам: в сеть попало видео конфуза, который случился с актрисой под конец вечеринки.

Кульминацией вечера стал огромный торт, состоящий из пяти ярусов. Асмус загадала желание и начала задувать свечи, но приняла неудобную позу, поскользнулась и упала прямо на гостей. Актриса отнеслась к падению с юмором.

Среди приглашенных не было Гарика Харламова. Комик не захотел приезжать на праздник бывшей возлюбленной и предпочел ограничиться скромным поздравлением в своем Instagram. Таким образом он будто подтвердил слова Асмус: недавно актриса заговорила об отношениях с бывшим мужем и заявила, что Харламов обижен на нее.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-супруга Гарика Харламова не рассчитала уровень веселья на собственной вечеринке. Конфуз звезды, запечатленный на видео «слили» в сеть.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Цэнтр гарадскога жыцця» в Гродно хотят ликвидировать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by