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Неловкий момент: Кристина Асмус опозорилась на своем дне рождения
21.04.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская актриса Кристина Асмус с размахом отметила 33-й день рождения: падение звезды на собственном празднике обсуждают в сети.
14 апреля звезда телесериала "Интерны" встретила день рождения в кругу родных, но веселую вечеринку со звездными друзьями и приятелями устроила лишь через неделю. Все это время актриса готовилась к мероприятию: подбирала стильные наряды, составляла меню и организовывала программу.
Веселый праздник Асмус запомнился не только присутствующим, но и поклонникам: в сеть попало видео конфуза, который случился с актрисой под конец вечеринки.
Кульминацией вечера стал огромный торт, состоящий из пяти ярусов. Асмус загадала желание и начала задувать свечи, но приняла неудобную позу, поскользнулась и упала прямо на гостей. Актриса отнеслась к падению с юмором.
Среди приглашенных не было Гарика Харламова. Комик не захотел приезжать на праздник бывшей возлюбленной и предпочел ограничиться скромным поздравлением в своем Instagram. Таким образом он будто подтвердил слова Асмус: недавно актриса заговорила об отношениях с бывшим мужем и заявила, что
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Экс-супруга Гарика Харламова не рассчитала уровень веселья на собственной вечеринке. Конфуз звезды, запечатленный на видео «слили» в сеть.
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