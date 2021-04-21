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Известная телеведущая Ольга Зеленова покончила с собой
Источник материала: UDF
Фото из социальных сетей
Как стало известно
Ольга Зеленова с 1994 года в течении 10 лет делала репортажи, вела новости и различные передачи в телерадиокомпании «Тверской проспект». В 2000 году была награждена как лучший ведущий новостей в Тверской области.
17 сентября у женщины случился пожар в тверской квартире на проспекте Ленина, 39. Тогда без крова осталась телеведущая, её сын и пожилые родители. В помощь был организован сбор денег.
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17 сентября у женщины случился пожар в тверской квартире на проспекте Ленина, 39.
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