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Известная телеведущая Ольга Зеленова покончила с собой

21.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Известная телеведущая Ольга Зеленова покончила с собой
Фото из социальных сетей
Вечером 20 апреля умерла известная телеведущая и журналистка Ольга Зеленова. Об этом сообщили знакомые женщины.

Как стало известно «АиФ Тверь» от источника, знакомого с ситуацией, женщина покончила с собой. Её тело нашёл отец, вернувшийся домой. Причины по которым это могло случиться, неизвестны.

Ольга Зеленова с 1994 года в течении 10 лет делала репортажи, вела новости и различные передачи в телерадиокомпании «Тверской проспект». В 2000 году была награждена как лучший ведущий новостей в Тверской области.

17 сентября у женщины случился пожар в тверской квартире на проспекте Ленина, 39. Тогда без крова осталась телеведущая, её сын и пожилые родители. В помощь был организован сбор денег.
 
Теги: Новости
 
 
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17 сентября у женщины случился пожар в тверской квартире на проспекте Ленина, 39.
 
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